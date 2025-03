Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, ist stolz darauf, das SG882G, sein neuestes Flaggschiff-Smart-Modul mit Android/Linux, vorzustellen, das für außergewöhnliche Rechenleistung, Multimedia-Fähigkeiten und nahtlose Konnektivität für Industrie- und Verbraucheranwendungen ausgelegt ist. Mit einer Größe von nur 33,0 39,0 3,85 mm kombiniert das SG882G einen kompakten Formfaktor mit einer hohen Leistung und führt Edge-Computing-Algorithmen nahtlos aus. Dank seiner hohen Verarbeitungskapazität eignet es sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, die eine effiziente Echtzeit-Datenverarbeitung erfordern.

Das SG882G wird mit dem fortschrittlichen QCS8550-IoT-Chipsatz von Qualcomm Technologies betrieben und verfügt über eine Kryo-CPU. Es wurde für die Unterstützung von Hochleistungsanwendungen entwickelt, die Edge-Computing und Echtzeit-Multimedia-Streaming erfordern. Das SG882G verfügt außerdem über einen Adreno 740-Grafikprozessor und eine 48 TOPS-Neural Processing Unit, die eine außergewöhnliche Rechenleistung für komplexe Arbeitslasten bieten. Das Modul verfügt außerdem über einen Spectra ISP, eine Adreno 8550 VPU und eine Adreno 1295 DPU, wodurch es ideal für Anwendungen geeignet ist, die eine fortschrittliche Bildverarbeitung, Videokodierung/-dekodierung und Echtzeit-KI-Funktionen erfordern.

"Das SG882G stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich des IoT-Computing dar und bietet Entwicklern eine hochintegrierte und leistungsstarke Lösung für Edge-Computing und multimediaintensive Anwendungen", so Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Mit seinen leistungsstarken Verarbeitungsfunktionen und der umfassenden Multimedia-Unterstützung ist dieses Modul darauf ausgelegt, Innovationen in verschiedenen Branchen voranzutreiben."

Mit seiner umfassenden Multimedia-Verarbeitungs-Engine unterstützt das SG882G die Kodierung von 4K@120fps und 8K@30fps sowie die Dekodierung von 4K@240fps und 8K@60fps und bietet eine beispiellose Leistung für Anwendungen wie Videokonferenzen, Live-Streaming, Spiele und AR/VR-Erlebnisse.

Der Temperaturbereich von -30 °C bis +75 °C gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Das Modul unterstützt Android 13 und Linux (Kernel 5.15), sodass Entwickler skalierbare und zukunftssichere IoT-Lösungen erstellen können.

Das SG882G-AP wurde für eine Vielzahl von M2M-Anwendungen entwickelt und verfügt über eine Reihe von Schnittstellen, darunter:

Display: 2 4-lane MIPI_DSI, DisplayPort v1.4 über Typ-C

Kamera: Unterstützung für bis zu 8 Kameras über mehrere MIPI_CSI-Schnittstellen

Audio: Digitales Mikrofon, MI2S-Schnittstellen, Hi-Fi I2S

Konnektivität: USB 3.1/2.0, PCIe (Gen3 und Gen4), UART, SPI, I2C, I2S, ADC und GPIO

Speicher: Unterstützt SD-Karten und eingebetteten UFS-Speicher bis zu 512 GB

Mit robuster Rechenleistung, hocheffizienter Edge-Verarbeitung und umfangreichen Konnektivitätsoptionen eignet sich das SG882G für eine Vielzahl von Industrie- und Verbraucheranwendungen, darunter Videokonferenzsysteme, Live-Streaming-Geräte, Spielekonsolen, Robotik und Automatisierung, Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR), intelligente Einzelhandelslösungen und intelligente Sicherheit.

Weitere Informationen zum Quectel SG882G Smart Module finden Sie auf unserer Website.

Besucher der Embedded World in Nürnberg können sich am Quectel-Stand über das Smart-Modul SG882G und andere Quectel-Produkte informieren. Der Stand befindet sich an Stand 3-318. Um einen Termin zu vereinbaren, können Besucher hier einen Termin buchen.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt ist der Antrieb für Quectel, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets der Kunde, dem wir als globaler Anbieter von IoT-Lösungen mit erstklassigem Support und Service zur Seite stehen. Unser wachsendes globales Team von 5.600 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Modulen für Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth sowie Antennen und Services.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

