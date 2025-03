Toronto, 10. März 2025 (ots/PRNewswire) -PCK Intellectual Property, ein führendes kanadisches Unternehmen für geistiges Eigentum, das sich auf Patent-, Marken-, Urheberrechts- und geistige Eigentumsstrategien spezialisiert hat, freut sich, die Einführung seiner erneuerten Markenidentität bekannt zu geben.Diese Aktualisierung umfasst ein modernisiertes Logo, eine neu gestaltete Website und eine kohärente visuelle Identität, die das kontinuierliche Engagement von PCK bei der Bereitstellung strategischer IP-Lösungen mit Präzision und kundenorientiertem Service widerspiegelt."Unsere neue Markenidentität ist keine Neuerfindung, sondern eine Bestätigung dafür, wie weit wir gekommen sind", so Andrew Currier, CEO und Mitbegründer von PCK Intellectual Property. "Im Laufe von zwei Jahrzehnten hat sich unsere Kanzlei zu einem anerkannten Marktführer entwickelt - einer Kanzlei, die buchstäblich das Buch der kanadischen Patentpraxis geschrieben hat. Wir sind eine stolze, unabhängige kanadische IP-Boutique-Firma. Unser unermüdliches Engagement für hervorragende Leistungen bei der Erlangung von geistigem Eigentum in Verbindung mit lokalem kanadischem Fachwissen für ausländische Antragsteller, die einen vertrauenswürdigen kanadischen Partner suchen, bleibt das Herzstück unserer Arbeit. Dieses neue Erscheinungsbild unterstreicht unser Engagement für strategische IP-Lösungen, Innovation und herausragenden Kundenservice - damit bleiben wir unserem Ziel treu, eine führende IP-Kanzlei auf der Weltbühne zu sein."Die neue Markenidentität verbessert die Art und Weise, wie PCK sein Fachwissen und seine Dienstleistungen über alle Kundenkontaktpunkte hinweg kommuniziert. Von einem klareren, aussagekräftigeren Logo bis hin zu einem einheitlichen und professionellen visuellen System ist jedes Element darauf ausgerichtet, die Position von PCK als führendes Unternehmen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu stärken. Durch die Modernisierung ihrer Identität stärkt PCK die Verbindung zu ihren Kunden und behält gleichzeitig ihren Ruf als vertrauenswürdige Experten und strategische Berater. Die erneuerte Marke verdeutlicht das Engagement von PCK, Kunden beim Schutz und der Maximierung des Wertes ihres geistigen Eigentums zu unterstützen.Über PCK Intellectual Property:PCK Intellectual Property ist eine kanadische Firma für geistiges Eigentum, die sich auf Patente, Marken, Urheberrechte und IP-Strategien spezialisiert hat. PCK ist für seinen strategischen Ansatz und seine umfassende Branchenkenntnis bekannt und hilft Unternehmen, ihr geistiges Eigentum zu schützen und sich in komplexen Rechtsgebieten zurechtzufinden.Weitere Informationen finden Sie unter www.pckip.com.Medienkontakt:Tysha Campbell, Business Development Manager, PCK Intellectual Propertycampbell@pckip.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2636123/PCK_Intellectual_Property_PCK_Intellectual_Property_Unveils_New.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pck-intellectual-property-stellt-neue-markenidentitat-vor-die-auf-vertrauenswurdiger-expertise-und-innovation-im-bereich-des-geistigen-eigentums-aufbaut-302395990.htmlOriginal-Content von: PCK Intellectual Property, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178943/5987391