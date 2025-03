Die Aktie des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk geriet am Montag unter erheblichen Druck, nachdem neue klinische Studiendaten zum Abnehmmittel Cagrisema veröffentlicht wurden. An der Kopenhagener Börse fielen die Papiere um 5,6 Prozent auf 564 dänische Kronen - ein Tiefstwert seit Mitte Februar. Investoren zeigten sich enttäuscht von den Ergebnissen der REDEFINE 2-Studie, bei der die Gewichtsreduktion durch das Kombinationspräparat untersucht wurde. Nach 68 Wochen Behandlung erreichten Patienten mit Übergewicht oder Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 15,7 Prozent im Vergleich zu 3,1 Prozent in der Placebo-Gruppe. Während dies statistisch signifikant ist, blieben die Resultate hinter den hochgesteckten Markterwartungen zurück. Analysten der US-Bank Jefferies hatten bereits zuvor gewarnt, dass die Erwartungen an Cagrisema überzogen seien. Das maximale Umsatzpotenzial wurde im Durchschnitt auf mehr als 16 Milliarden US-Dollar geschätzt, während Experten ihre Prognosen auf 7,25 Milliarden Dollar reduzierten.

Details zur REDEFINE 2-Studie

Die 68-wöchige Phase-3-Studie umfasste 1.206 Teilnehmer mit einem durchschnittlichen Ausgangsgewicht von 102 kg. Das Medikament erreichte seinen primären Endpunkt, indem es eine statistisch signifikante und überlegene Gewichtsabnahme im Vergleich zum Placebo demonstrierte. Etwa 89,7 Prozent der mit Cagrisema behandelten Patienten verloren mindestens fünf Prozent ihres Körpergewichts, verglichen mit nur 30,3 Prozent in der Placebo-Gruppe. Die Studie folgte einem flexiblen Protokoll, das den Patienten erlaubte, ihre Dosierung während der Studie anzupassen. Nach 68 Wochen nahmen 61,9 Prozent der mit Cagrisema behandelten Patienten die höchste Dosis ein. Trotz der positiven klinischen Ergebnisse reichte dies offenbar nicht aus, um die hohen Anlegererwartungen zu erfüllen. Novo Nordisk plant, im ersten Quartal 2026 die erste behördliche Zulassung für Cagrisema zu beantragen. Die detaillierten Ergebnisse der REDEFINE 1 und REDEFINE 2-Studien sollen im Laufe des Jahres 2025 auf einer wissenschaftlichen Konferenz vorgestellt werden.

