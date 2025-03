DJ RESEARCH/DZ erhöht DAX-Ziel Ende 2025 auf 26.000 (zuvor 21.500) Punkte

Trotz bereits eingeführter und angekündigter US-Importzölle schlägt sich der DAX seit Jahresbeginn mehr als wacker, wie die DZ Bank anmerkt. Seit Anfang Januar habe der Index um rund 16 Prozent zugelegt - die Rally halte vorerst weiter an. Die Analysten erhöhen ihre DAX-Prognose in der Folge deutlich. Marktexperte Sören Hettler begründet den positiven Ausblick vor allem mit den angekündigten Investitionspaketen auf EU-Ebene und der künftigen Bundesregierung. "Durch neue EU-Anleihen für Rüstungsprojekte und die Lockerung der nationalen Schuldenregeln für Verteidigungsausgaben sollen in den kommenden vier Jahren allein hier rund 800 Milliarden Euro investiert werden", erklärt Hettler. Zudem dürfte die neue Bundesregierung in den nächsten zehn Jahren nicht nur einen dreistelligen Milliardenbetrag für den Wehretat aufbringen, sondern weitere 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur ausgeben. "Neben der Rüstungsindustrie profitieren Konzerne aus dem Bausektor. Auch Technologiefirmen und Banken dürften Aufwind erhalten", so der Analyst. Durch die neuen Rahmenbedingungen steigen laut Hettler auch Werte aus anderen europäischen Ländern. Kursrücksetzer könne es aufgrund der weltweiten Unsicherheiten in Verbindung mit Zollstreitigkeiten aber immer wieder geben.

