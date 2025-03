Leverkusen - Bayer Leverkusen wird bis auf Weiteres ohne Nationalspieler Florian Wirtz auskommen müssen.Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler bei der Partie gegen Werder Bremen am Samstag eine Innenbandverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Das habe ein MRT-Scan im Anschluss an das Spiel ergeben. Der 21-Jährige war zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, musste jedoch nach einem Foul den Platz vorzeitig verlassen."Der Ausfall von Florian trifft uns natürlich in dieser Phase der Saison, aber wir werden ihn mit einem starken Team auffangen", sagte Simon Rolfes, Geschäftsführer von Leverkusen. Man setze jedoch auf eine baldige Erholung des Mittelfeldspielers. "Wir gehen davon aus, dass er zum Saison-Endspurt wieder topfit sein wird."