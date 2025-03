München (ots) -Die Gäste:Volker Wissing, (Bundesminister für Verkehr und Justiz)Karl-Theodor zu Guttenberg, CSU (Bundesverteidigungsminister a.D.)Gregor Gysi, Die Linke (langjähriger Fraktionsvorsitzender)Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler)Nicole Diekmann (ZDF)Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)Kritik am schwarz-roten Schuldenpaket für die InfrastrukturIm Studio der parteilose Verkehrs- und Justizminister Volker Wissing.Diskussion über Aufrüstung in Deutschland und EuropaIm Gespräch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Gregor Gysi.Es kommentieren: Der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio Nicole Diekmann und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Fotos unter: www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5987512