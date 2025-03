Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, meldet heute die Markteinführung des LG680P. Dabei handelt es sich um ein Multiband-GNSS-Modul für mehrere Konstellationen, das für die hochpräzise Positionsbestimmung konzipiert ist. Das Modul unterstützt Multibandsignale auf den Frequenzbändern L1, L2, L5 und L6, ermöglicht die Positionsbestimmung im RTK-Betrieb (Real-Time Kinematic) und arbeitet mit einem integrierten Dual-Antenna-Heading-Algorithmus zur Steigerung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Für Designer und Entwickler, die Geräte bauen möchten, die eine Präzisions-Positionsbestimmung mit geringem Stromverbrauch kombinieren, ist das LG580P eine ideale Wahl für Anwendungen wie etwa intelligente Roboter und Systeme, die in der Präzisionslandwirtschaft, in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und im autonomen Fahren zum Einsatz kommen.

Quectel unveils LG580P GNSS, RTK, multi-constellation, multi-band module for high-precision navigation applications (Photo: Business Wire)

Das Modul verfügt über eingebaute professionelle Algorithmen zur Störsignalerkennung und -unterdrückung, die den Einfluss zahlreicher Arten von schmalbandigen Störungen wirksam abschwächen. Dies verbessert den Signalempfang erheblich, vor allem unter komplexen elektromagnetischen Umgebungsbedingungen. Das LG580P unterstützt außerdem Anti-Jamming durch seine eingebaute professionelle Anti-Jamming-Einheit NIC (Narrowband Interference Canceller) und liefert Informationen zur Integritätserkennung, die bei Steuerungsentscheidungen in automatischen Navigationssystemen helfen.

"Wir freuen uns, dem Sektor der Präzisionsnavigations-Anwendungen mit dem LG580P eine neue Dimension von hochpräzisen und robusten Low-Power-Positionsbestimmungsfunktionen erschließen zu können", sagte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Die kompakte Bauform, der geringe Stromverbrauch und die Sicherheitsfunktionen sind auf diverse Anwenderbedürfnisse hinsichtlich des Betriebs auf mehreren Frequenzbändern und mit mehreren Konstellationen abgestimmt. Zudem ist das LG580P eine robuste Lösung für komplexe Szenarien, in denen es auf hochpräzise Positionsbestimmungen und Ausrichtungen ankommt."

Das LG580P ist äußerst vielseitig und unterstützt zahlreiche Satelliten-Frequenzbänder und -Konstellationen. Es unterstützt beim Betrieb in einem globalen Satelliten-Navigationssatellitensystem (GNSS) den Empfang von 1.040 Tracking-Kanälen, was den gleichzeitigen Empfang von GPS-, GLONASS-, Galileo-, BDS-, QZSS- und NavIC-Konstellationen ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt das LG580P mehrere SBAS-Systeme (satellitengestützte Erweiterungssysteme), darunter WASS, EGNOS, BDSBAS, MSAS, GAGAN und SDCM.

Dieses ultrakompakte Modul misst gerade einmal 21,0 mm x 16,0 mm x 2,6 mm und hat einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C, was sein Anwendungsspektrum nochmals erweitert. Es ist RoHS-konform und mit verschiedenen Schnittstellen wie UART, SPI, I2C und CAN ausgestattet. Ab dem zweiten Quartal 2025 wird das Modul auch die Technologie Precise Point Positioning (PPP) unterstützen. Damit wird der Galileo-Hochpräzisionsdienst HAS (High Accuracy Service) auf dem E6-Signal und dem Signal BDS B2b nutzbar, was eine hochgenaue Positionsbestimmung ermöglicht, ohne dass dafür zusätzliche Korrekturnetzwerke benötigt werden.

Quectel bietet außerden zwei externe GNSS-Antennen für die volle Bandbreite an, die mit dem LG580P kompatibel sind, und zwar die the YEGR001W8AH, eine aktive GNSS-Antenne mit vielseitigen Montageoptionen, und die YEGD006U1A, die eine zuverlässige und hochpräzise Positionsbestimmung gewährleistet.

Besucher des MWC Barcelona und der Embedded World München können auf dem Stand von Quectel mehr über das LG680P und andere Quectel-Produkte erfahren. Auf dem MWC Barcelona wird Quectel auf dem Stand 5A19 vertreten sein, während Quectel auf der Embedded World auf dem Stand 3-318 zu finden sein wird. Um ein Treffen zu vereinbaren, sind die Teilnehmer eingeladen, hier einen Termin zu reservieren.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt ist der Antrieb für Quectel, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets der Kunde, dem wir als globaler Anbieter von IoT-Lösungen mit erstklassigem Support und Service zur Seite stehen. Unser wachsendes globales Team von 5.600 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Modulen für Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth sowie Antennen und Services.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medien: media@quectel.com