Nach einer Woche, in der die Devisenmärkte stark von den Ereignissen in Europa dominiert wurden, liegt der Fokus in dieser Woche auf China. Chinesische Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Agrarprodukte sind in Kraft getreten und die Märkte erwarten, dass sie sich stärker auf das Niveau des USD/CNH-Wechselkurses vor den US-Gegenzöllen im nächsten Monat konzentrieren ...

