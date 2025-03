Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 14/25Samstag, 29.03.Bitte Programmänderung beachten:6.15 Leschs KosmosZurück zum Mond - aber warum?Deutschland 2019"Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Das Zentrum der Milchstraße" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung beachten:"ZDF-History: Margot Honecker - Die Bilanz" um 2.15 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 14/25Sonntag, 30.03.Bitte Programmänderung beachten:5.30 ZDF.reportageJung im OstenWie wir wirklich lebenDeutschland 2024"Terra X History: Speis und Trank in Ost und West" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)Montag, 31.03.Bitte Programmänderung beachten:"Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland" um 6.30 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 01.04.Bitte Programmänderungen beachten:7.00 besseresser: Klassiker aus drei JahrzehntenSebastian Lege packt ausDeutschland 2023"plan b: Nachhaltige Möbel - Mieten und recyceln statt wegwerfen" entfällt "ZDFzeit: IKEA: Die Insider - Verkaufstricks beim Möbel-Giganten" um 7.30 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 02.04.Bitte Programmänderung beachten:8.15 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenFatale EifersuchtGroßbritannien 2018"Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Das Grauen an der Themse" entfällt(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 04.04.Bitte Programmänderung beachten:9.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitUrsprung des LebensUSA 2015"Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Jupiter in neuem Licht" entfällt(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5987660