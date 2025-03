© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Der chinesische Tesla-Konkurrent Xpeng verfolgt ehrgeizige Pläne - und will ab 2026 sowohl Flugtaxis als auch humanoide Roboter in Serie fertigen!Ist das dreist oder einfach nur genial? Wenngleich es heißt, dass man nicht treten soll, was bereits am Boden liegt, hat der chinesische E-Fahrzeughersteller und von Partner von Volkswagen XPeng am vergangenen Wochenende ehrgeizige Pläne für seine Zukunft vorgestellt - und die erinnern sehr stark, an das, was auch Tesla vorhat. Laut einem Bericht des Regierungsmediums China Daily hat CEO und Gründer He Xiaopeng angekündigt, bis 2026 nicht nur humanoide Roboter, sondern auch fliegende Fahrzeuge beziehungsweise Lufttaxis in Serie fertigen zu wollen. …