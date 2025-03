DJ Studie mit neuem Abnehm-Medikament von Novo Nordisk enttäuscht

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk hat enttäuschende Daten für sein in der Entwicklung befindliches Abnehm-Medikament CagriSema veröffentlicht. Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, hat CagriSema adipösen oder übergewichtigen Patienten mit Typ-2-Diabetes in einer klinischen Studie geholfen, ihr Gewicht um durchschnittlich 15,7 Prozent zu verringern. Die Aktie fällt am Nachmittag um 8 Prozent.

CagriSema ist eine Kombination aus dem Wirkstoff Semaglutide, der Bestandteil der Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy ist, und dem experimentellen Wirkstoff Cagrilintide.

Eine frühere Studie mit dem Medikament hatte Ende vergangenes Jahr schon einmal enttäuscht. Die Studie zeigte, dass Freiwillige ihr Gewicht im Schnitt 22,7 Prozent reduzieren konnten. Novo selbst hatte aber mit 25 Prozent gerechnet.

Novo Nordisk will im ersten Quartal 2026 die Erstzulassung für CagriSema beantragen.

