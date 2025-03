Solana-Upgrade steht zur Abstimmung, während Solaxy 25,7 Mio. $ erzielt

Das Interesse an dem Presale der Solana-Skalierungslösung Solaxy ist bisher ungebrochen, während dieser mittlerweile mehr als 25,7 Mio. USD eingenommen hat. Denn schon in Kürze wird die nächste Vorverkaufsrunde abgeschlossen, die eine neue Preiserhöhung mit sich bringt.

Zum aktuellen Zeitpunkt können die nativen $SOLX-Coins für einen Preis in Höhe von 0,001658 USD gekauft werden. Spätestens in sechs Stunden wird diese Chance jedoch vorbei sein, sofern nicht früher das nächste Finanzierungsziel erreicht wurde, wofür nur noch rund eine halbe Million US-Dollar fehlt.

Das Interesse an Solaxy erfolgt in einer Zeit, in der die Solana-Validatoren über zwei wichtige Upgrades für die Blockchain abstimmen, welche auch als Solana Improvement Documents (SIMDs) bekannt sind und das Netzwerk verbessern sollen. Diese Upgrades stehen in einem engen Zusammenhang mit der Mission von Solaxy, die Chain noch effizienter zu gestalten.

Noch haben Interessierte die Möglichkeit, besonders früh in die neue Skalierungslösung einzusteigen und von den Vorteilen zu Beginn wie Rabatten und höherer Staking-Rendite zu profitieren. Gleichzeitig wird bis zur ersten Listung ein sicherer Hafen gegenüber Kursverlusten gewährt.

Die Blockchain macht bereits große Fortschritte, wie das Team regelmäßig mitteilt. Schon bald wird sie Solana in ein Zeitalter der höheren Effizienz und Zuverlässigkeit führen. Denn mit ihrer Hilfe sollen die frustrierenden und abschreckenden Netzwerkausfälle und Transaktionsabbrüche der Vergangenheit angehören. Dementsprechend positiv könnte sich dann auch der eigene $SOLX-Coin entwickeln.

Neuen Upgrades könnte den Wert von Solana und Solaxy stärken

Noch in diesem Monat stehen zwei wichtige Abstimmungen für die Solana-Blockchain auf dem Plan. Mit diesen sollen die Tokenomics der Chain neugestaltet werden, welche vermutlich einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des SOL-Coins haben.

Bei dem ersten Vorschlage handelt es sich um SIMD 0123. Bei diesem geht es um einen protokollinternen Mechanismus für die Prioritätsgebühren von Solana, welcher von den Validatoren an die Staker weitergeleitet werden soll. Aktuell werden diese Gebühren von den Validierer einbehalten, sodass durch den Vorschlag die Staking-Belohnungen erhöht werden.

Darüber hinaus sollen somit die inoffiziellen Absprachen zwischen Händlern und Validieren reduziert werden, um die Transaktionen auf der Blockchain zu stärken. Andererseits würde dies jedoch die Einnahmen der Validierer um schätzungsweise 95 % reduzieren.

Zudem steht SIMD 0228 zur Abstimmung, welches die Inflationsrate und somit die Staking-Belohnungen von Solana bei einer zunehmenden Staking-Beteiligung reduzieren würde. Auf diese Weise kann der Verwässerung des Coins entgegengewirkt werden, was SOL deutlich wertvoller machen könnte.

Neben diesen Entwicklungen kann ebenso die Solana-Skalierungslösung Solaxy die Wettbewerbsfähigkeit der Layer-1 verbessern. Mit ihr wird die Zuverlässigkeit von Solana in Zeiten hoher Nachfrage verbessert, um eine der größten Schwachstellen zu beheben. Dabei soll der Launch unmittelbar bevorstehen.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1898541769949933782

SIMD 0228 und SIMD 0123 adressieren Tokenomics und Solaxy die Leistungsprobleme

Solaxy berechnet die Transaktionen außerhalb von Solana, um eine höhere Effizienz zu erhalten. Auf diese Weise wird die Belastung der Layer-1 reduziert, wenn diese wie bei dem Start des Trump-Coins eine hohe Nachfrage verzeichnet.

Solana ist zwar dazu in der Lage, mehr Transaktionen als die großen Zahlungsdienstleister Visa und Mastercard abzuwickeln, dennoch hat das Netzwerk weiterhin Probleme bei der Zuverlässigkeit, sobald das Datenaufkommen zunimmt.

Aus diesem Grunde hat das Team von Solaxy eine Rollup-Infrastruktur entwickelt, welche unmittelbar vor der Einführung steht. Mit dessen Hilfe sollen schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und ein besserer On-Chain-Datenspeicher gewährleistet werden. Somit sollen sich die Leistung und Nachfrage nach Solana weiter steigern lassen.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1898130237097230666

Seit den neuesten Updates werden auch Multi-Chain-Wallets von Solaxy unterstützt, sodass viele Nutzer schnell und einfach auf das neue Netzwerk zugreifen können. Ebenso gibt es Bemühungen für ein eigenes Token-Launchpad, welches aufgrund der besseren Konditionen der größte Konkurrent des Marktführers Pump.Fun werden kann.

Solaxy könnte sich ähnlich erfolgreich wie Solana entwickeln

Zum jetzigen Zeitpunkt wird Solana bei 127 USD gehandelt, nachdem Mitte Januar ein neues Allzeithoch von 294,33 USD ausgebildet wurde. Zuletzt konnte der Coin von der Ankündigung der Krypto-Reserve profitieren, welche auch SOL, XRP und ADA enthalten soll.

Danach kam es jedoch zu einem Abverkauf aufgrund der Enttäuschungen bezüglich des Digital Asset Summit des Weißen Hauses in der vergangenen Woche. Denn bei diesem blieben detaillierte politische Leitlinien zu den digitalen Assets aus, was bei einigen Anlegern zu Verunsicherung geführt hat.

Allerdings bleibt das Treffen dennoch ein Erfolg, da es die zunehmende Akzeptanz der Kryptoindustrie verdeutlicht. Zudem ist es eine maßgebende Verbesserung im Vergleich zur vorherigen Regierung, welche für ihre hinderliche Haltung bekannt geworden ist.

Aber auch in den kommenden Jahren ist aufgrund der Trump-Regierung mit einem förderlichen Umfeld für die Kryptoindustrie zu rechnen. Zwar gibt es keine genauen Details über die Käufe der Krypto-Reserve, dennoch dürfte diese bald mehr Liquidität in die Märkte spülen.

Somit handelt es sich bei den jüngsten Rücksetzern vermutlich nur um kurzfristige Korrekturen, worauf auch unterschiedliche Indikatoren deuten. Langfristig ist hingegen mit einem bedeutenden Wachstum zu rechnen, da die USA zum führenden Standort werden will und auch China sicher immer mehr zu öffnen scheint sowie sogar eine fast ebenso hohe Reserve haben soll.

Als Made-in-USA-Coin dürfte Solana sogar eine zusätzliche Förderung von der US-Regierung erhalten. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb gerade diese Blockchain unter vielen für die Krypto-Reserve ausgewählt wurde.

Aber auch Solaxy kann als Layer-2 von dieser Entwicklung profitieren, wenn immer mehr auf die attraktivere Chain von Solana wechseln. Ähnlich sehen es die Analysten der bekannten Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins, welche in einem ihrer neusten Beiträge über das Potenzial von Solaxy berichtet.

Zeit für den aktuellen $SOLX-Preis ist bald vorüber

Die Uhr des Vorverkaufs von Solaxy läuft unentwegt weiter und so verbleibt nicht mehr viel Zeit für Interessierte, um sich den aktuellen Preis zu sichern und sich frühzeitig an dem Wachstumspotenzial der Solana-Skalierungslösung zu beteiligen. Über die schrittweisen Preiserhöhungen kann somit eine höhere Rendite erzielt werden.

Die Teilnahme am Vorverkauf ist über die Internetseite des Projektes möglich, mit welcher man eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet verbindet. Ebenso wird der Presale von dieser Wallet direkt unter der Rubrik "Upcoming Tokens" bereitgestellt. Zudem erhalten Sie mit der Multi-Chain-Wallet weitere exklusive Vorteile für Presales und darüber hinaus wie Preisvergleiche.

Herunterladen können Sie die Best Wallet über den Google Play Store und den Apple App Store. Neueste Ankündigungen bekommen Sie über X und Telegram, um möglichst früh von ihnen zu erfahren.

