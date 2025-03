NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Stabilisierung sind die US-Börsen am Montag wieder teils deutlich unter Druck geraten. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump macht sich in den USA zunehmend Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft breit. Darunter litten vor allem die konjunktursensiblen Technologiewerte.

Der technologielastige Index Nasdaq 100 sackte um 2,67 Prozent auf 19.662,78 Punkte ab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,80 Prozent auf 5.666,30 Punkte mach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,90 Prozent auf 42.416,77 Punkte nach./la/jha/

