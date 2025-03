Bonn (ots) -In Kooperation mit BAUHAUS startet die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. (SDW) ein neues Projekt zur bundesweiten Pflanzung von Waldinseln. Diese Miniaturwälder fördern nicht nur das Klima und die Biodiversität, sondern bieten, vor allem in urbanen Räumen, neue Bildungsmöglichkeiten.Nach den Erfolgen der Kampagne "1 Million Bäume" freut sich die SDW über eine weitere Kooperation mit BAUHAUS: Anlässlich des 65. Firmenjubiläums werden in ganz Deutschland Waldinseln entstehen. Den Startschuss für das Projekt setzte die gemeinsame Pflanzung auf einer Fläche nahe der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) An Sankt Theresia in Köln-Buchheim, welche am 25. Februar umgesetzt wurde. Auf etwa 1.400 Quadratmetern wächst dort die erste Waldinsel heran.Auf bis zu 1.500 Quadratmetern wirken sich die Miniaturwälder, je nach Standort, auf unterschiedlichste Weisen positiv auf ihre ökologische sowie soziale Umwelt aus. Mit bis zu 32 unterschiedlichen gepflanzten Baum- und Straucharten bilden sie Biodiversitätshotspots in Städten, während sie im landwirtschaftlich genutzten Raum einen sogenannten Biotopverbund begründen und somit die Wanderung von Arten ermöglichen können. Zudem begünstigen Waldinseln das regionale Klima und erhöhen die Wasserspeicherkapazität.Große Wirkung auf kleiner FlächeJochen Ott MdL, Vorsitzender des SDW Kreisverbandes Köln e. V. sowie Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen, betont die Bedeutung des Projektes: "In einer Großstadt wie Köln sind Grünflächen keine Selbstverständlichkeit. Für die SDW-Köln e. V. spielen Waldinseln eine große Rolle in der Konzeption einer Stadtbegrünung unter bürgerlicher Beteiligung." Schließlich geht es bei den Waldinseln auch darum Verständnis und Wissen zu schaffen."Die Pflanzung von Waldinseln in urbanen Gebieten stellt einen wesentlichen Beitrag für unsere nachhaltige Zukunft dar. Angesichts der drängenden Herausforderungen des Klimawandels fördern Initiativen wie die Waldinseln nicht nur die Biodiversität, sondern auch das Bewusstsein für unsere heimischen Ökosysteme", erklärt Ursula Heinen-Esser, Präsidentin der SDW. "Waldinseln sind ein lebendiges Denkmal für die Bedeutung unserer natürlichen Lebensräume."Weitere Waldinseln geplantIm Verlauf des Jubiläumsjahres (65 Jahre) von BAUHAUS werden bundesweit weitere Zehn Waldinseln in ausgewählten Städten entstehen. Frank Meyer, stellvertretender Geschäftsführer von BAUHAUS im Rheinland, erklärt: "Mit unserem Engagement wollen wir die Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen weitertragen und einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, die Umwelt und eine grünere Stadt von morgen leisten. Wir freuen uns, Teil dieses innovativen Projekts zu sein, das nicht nur einen positiven Effekt auf das Klima hat, sondern auch die Menschen vor Ort verbindet." Ergänzend zu den Waldinseln wird es in Kooperation mit BAUHAUS zusätzliche Angebote zum Thema naturnahes Gärtnern geben, welche über die Möglichkeiten einer nachhaltigen und biodiversen Gestaltung des eigenen Gartens oder Balkons informieren.Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW):Am 5. Dezember 1947 wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland. Heute engagieren sich in den 15 Landesverbänden rund 25.000 Mitglieder aktiv für den Wald. Auch in diesem Jahr begründet die SDW an verschiedenen Standorten klimastabile Waldflächen - auch in urbanen Räumen. Mit den "Waldinseln" bringt die SDW den Wald in die Stadt und klärt gleichzeitig über dessen vielseitige Ökosystemleistungen auf.Pressekontakt:Tim NiereiselSchutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V. (SDW)Kaiserstraße 12 | 53113 BonnTel.: 0228 945984-4Mail: tim.niereisel@sdw.deOriginal-Content von: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17688/5987817