DJ MÄRKTE EUROPA/Auf breiter Front abwärts - Novo Nordisk stark unter Druck

DOW JONES--Die europäischen Börsen bauen die kräftigen Verluste im Tagesverlauf noch aus, nachdem die Wall Street mit einem kräftigen Minus gestartet ist. Hier wie dort drücken vor allem Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der eine Rezession in den USA im Rahmen des Umbaus der Wirtschaft nicht ausschließt. "Die politische Unsicherheit ist groß", kommentiert ein Marktteilnehmer mit Blick auf Schuldenbremse und US-Zölle. Dazu kommt die verkündete Ablehnung der für die Finanzierungspakete notwendigen Grundgesetzänderungen durch die Grünen in Deutschland, auch wenn dies möglicherweise zunächst nur Verhandlungstaktik ist. Die generelle Unsicherheit lastet auch deswegen schwer, weil sie nach der jüngsten Rally auf nach wie vor überkaufte Strukturen trifft.

Der DAX verliert 1,9 Prozent auf 22.571 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 1,8 Prozent auf 5.383 Punkte nach. Der Euro zeigt sich wenig verändert bei 1,0841 Dollar, auch die Anleihemärkte bewegen sich weitgehend seitwärts.

Die Nervosität am Markt spiegelt der auch als Angstbarometer wahrgenommene Volatilitätsindex, der auf den höchsten Stand seit dem Japan-Crash im vergangenen August gestiegen ist. "Es bleibt ... zunächst bei der politischen Börse", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Diskussionen um die Schuldenbremse. "Sollten die Pakete für Verteidigung und Infrastruktur scheitern, hat der DAX Rückschlagpotenzial", sagt er. Eine Einigung dürfte dagegen für einen weiteren Aufwärtsschub sorgen. Die DZ Bank hat derweil ihr Jahresendziel für den DAX auf 26.000 Punkte von 21.500 erhöht.

Studie sorgt für Ausverkauf bei Novo Nordisk

Am Aktienmarkt liegen Technologieaktien klar am Ende mit einem Minus ihres Stoxx-Subindex von 3,5 Prozent. Bankaktien kommen um 2,7 Prozent zurück. An der Spitze liegen unterdessen Versorgeraktien (+1,8%) und Autotitel (+1,5%).

Das Schwergewicht Novo Nordisk knickt um fast 9 Prozent ein. Der Pharmakonzern hat Studienergebnisse zu seinem Abnehmmittel Cagrisema mitgeteilt. Danach haben die teilnehmenden Patienten weniger Gewicht verloren als in einer früheren Studie und auch weniger, als sich Novo Nordisk zum Ziel gesetzt hatte.

Gut ausgefallener Geschäftszahlen für 2024 und ein unter der Erwartung ausgefallener Ausblick werden bei Traton mit einem Kursminus von 3,3 Prozent quittiert. Der Ausblick für die Gewinnmarge liegt mit 7,5 bis 8,5 Prozent unter der Markterwartung von 8,7 Prozent. Für Daimler Truck geht es im Gefolge ebenfalls um 3,3 Prozent nach unten.

Lufthansa (-2,3%) und Fraport (-2%) leiden unter den Warnstreiks auf deutschen Flughäfen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal in den Ausstand gerufen, um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen. Der Flugverkehr ist an mehreren Flughäfen so gut wie lahmgelegt, heißt es in verschiedenen Berichten.

Nahe an den Erwartungen sind die Ergebnisse von LEG Immobilien für 2024 ausgefallen. Die Aktie verliert 1,9 Prozent. Den Ausblick hat der Konzern bekräftigt. "Die Immobilienaktien sind die Verlierer der steigenden Renditen", meint ein Marktteilnehmer mit Blick auf die jüngste Entwicklung am Anleihemarkt in Reaktion auf das avisierte Schuldenpaket in Deutschland.

Euro-Stoxx-50 5.382,63 -1,6% -85,8% +11,7% +11,7% Stoxx-50 4.634,05 -1,3% -60,7% +9,0% +9,0% DAX 22.571,44 -1,9% -437,5% +15,6% +15,6% MDAX 28.944,73 -2,1% -615,6% +15,5% +15,5% TecDAX 3.713,26 -2,2% -81,9% +11,1% +11,1% SDAX 15.271,98 -2,1% -335,4% +13,8% +13,8% CAC 8.065,43 -0,7% -55,4% +10,0% +10,0% DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Do, 17:00 % YTD EUR/USD 1,0841 -0,1% 1,0850 1,0818 +4,7% EUR/JPY 159,0005 -0,6% 160,0130 160,3450 -1,6% EUR/CHF 0,9515 -0,1% 0,9526 0,9586 +2,0% EUR/GBP 0,8396 +0,1% 0,8390 0,8393 +1,4% USD/JPY 146,6680 -0,6% 147,4865 148,2140 -5,9% GBP/USD 1,2911 -0,2% 1,2931 1,2889 +3,0% USD/CNY 7,1674 +0,0% 7,1667 7,1517 -0,6% USD/CNH 7,2596 +0,3% 7,2412 7,2440 -1,2% AUS/USD 0,6305 +0,1% 0,6302 0,6351 +1,6% Bitcoin USD 79.372,60 -1,5% 80.582,60 90.804,45 -7,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,76 67,04 -0,4% -0,28 +0,1% Brent/ICE 69,99 70,45 -0,7% -0,46 -5,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.904,80 2.911,84 -0,2% -7,04 +10,9% Silber (Spot) 29,70 30,01 -1,0% -0,31 +7,6% Platin (Spot) 890,94 889,66 +0,1% 1,28 +1,9%

