EUR/USD wurde nach der europäischen Sitzung in der Nähe des Bereichs von 1,0830 gehandelt und verzeichnete am Montag leichte Gewinne - Nach einem starken Anstieg von über 4% in der letzten Woche tritt das Paar in eine Konsolidierungsphase ein, die möglicherweise über dem 200-Tage-SMA nahe 1,0780 stabilisiert - Die technischen Indikatoren bleiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...