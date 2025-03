In ihrem Sondierungspapier haben CDU, CSU und SPD angekündigt, dass sie nach Bildung einer neuen Bundesregierung unter anderem auch einen neuen "Kaufanreiz" für die E-Mobilität schaffen wollen. Das klingt danach, als ob die Parteien über ein Jahr nach dem Ende des Umweltbonus nun nach einer Nachfolgelösung suchen. Wir haben erste Reaktionen aus der Branche zusammengestellt. Blickt man in das am Samstag veröffentlichte Sondierungspapier, so heißt ...

