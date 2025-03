DJ MÄRKTE USA/Rezessionsangst löst Verkaufswelle aus

DOW JONES--Die US-Börsen erleben zu Beginn der neuen Woche eine Verkaufswelle, nachdem US-Präsident Donald Trump höchstselbst vor einer Rezession gewarnt hat. Demnach könnte seine Wirtschaftsagenda kurzfristige Turbulenzen verursachen, sie werde langfristig aber Wohlstand fördern, so Trump in einem Interview. Das schürt die ohnehin angesichts der sprunghaften Zollpolitik Trumps bereits herrschende Verunsicherung nur noch weiter, entsprechend reagieren die Aktienmärkte mit starken Verlusten.

Verstärkend kommt hinzu, dass zunehmend die konjunkturelle Lage in Europa wieder positiver gesehen wird. Nun haben die Volkswirte von Goldman Sachs und JP Morgan die Wachstumsprognosen für die USA gesenkt und für Europa erhöht.

Zur Mittagszeit in New York rutscht der Dow-Jones-Index um 1,1 Prozent auf 42.326 Punkte ab, der breitere S&P-500 büßt 2,1 Prozent ein, die techniklastigeren Nasdaq-Indizes verlieren bis zu 3,4 Prozent.

Die Rezessionssorgen spiegeln sich am Rentenmarkt in stark nachgebenden Renditen wider. Im Zehnjahresbereich sinkt sie um gut 10 Basispunkte auf 4,22 Prozent. Am Zinsterminmarkt ist die Erwartung einer Zinssenkung in den USA im Mai gestiegen.

Mit den sinkenden Marktzinsen bleibt der Dollar gedrückt, der Euro kostet 1,0836 Dollar. Am Goldmarkt tut sich wenig, die Feinunze verbilligt sich leicht auf 2.905 Dollar. Die Erdölpreise fallen mit dem präsidialen Dämpfer für die Konjunkturaussichten um bis zu 1 Prozent. Daneben werden als Bremser angeführt, dass die Opec+ ihre Förderkürzungen zurückfahre und Saudi-Arabien die Preise für Lieferungen nach Asien gesenkt habe.

Tesla und Nvidia weiter abwärts

Für Tesla geht es um über 8 Prozent nach unten. Die Aktie setzt damit ihren wochenlangen Abwärtstrend fort, seit CEO Elon Musk der Trump-Administration als Teil des Ministeriums für Regierungseffizienz beigetreten ist und dort teilweise Interessen vertritt, die Tesla eher schaden.

Weiter abwärts geht es für das Chip-Schwergewicht Nvidia und zwar um 4,1 Prozent. Broadcom fallen sogar um 5,5 Prozent, AMD um 2,1 Prozent. Zum einen entweicht hier weiter KI-Fantasie, die die Kurse in den vergangenen Monaten immer höher getrieben hatte, zum anderen werden die Sorgen über das Wirtschaftswachstum und Unsicherheiten über Trumps Handelspolitik als Belastungsfaktoren genannt. Sehr stark unter Druck steht im Technologiebereich auch das Apple-Papier (-5,2%).

Ein geringerer Absatz seines Covid-Impfstoffs hat Biontech im vierten Quartal und im Gesamtjahr einen Umsatzrückgang beschert. Im Gesamtjahr rutschte das Mainzer Unternehmen in die roten Zahlen, weil zugleich deutlich höhere Forschungs- und Entwicklungskosten anfielen. Diese sollen 2025 weiter steigen. Der Kurs sinkt um 3,5 Prozent.

Doordash verlieren 0,5 Prozent und zeigen sich damit gestützt von der Nachricht, dass die Aktie des Lebensmittellieferdienstes in den S&P-500 aufgenommen wird. Das gilt auch für Williams-Sonoma (-0,9%), TKO Group (-0,6%) und Expand Energy (+2,8%). Herausgenommen werden im Gegenzug Borgwarner (+1,2%), Celanese (+1,1%), FMC (+1,5%) und Teleflex (+1,6%).

Cognizant Technology Solutions klettern um 3,9 Prozent. Laut Wall Street Journal hat der aktivistische Investor Mantle Ridge einen Anteil von über 1 Milliarde Dollar an dem Technologiedienstleister aufgebaut. Robinhood stürzen um 13,3 Prozent ab in Reaktion auf hohe Strafzahlungen wegen Regelverstößen des Finanzdienstleisters.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.326,5 -1,1% -475,19 +0,6% +0,6% S&P-500 5.648,2 -2,1% -122,02 -1,9% -1,9% NASDAQ Comp 17.575,7 -3,4% -620,51 -5,8% -5,8% NASDAQ 100 19.555,7 -3,2% -645,64 -3,9% -3,9% DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Do, 17:00 % YTD EUR/USD 1,0839 -0,1% 1,0850 1,0818 +4,7% EUR/JPY 159,5415 -0,3% 160,0130 160,3450 -1,6% EUR/CHF 0,9548 +0,2% 0,9526 0,9586 +2,0% EUR/GBP 0,8399 +0,1% 0,8390 0,8393 +1,4% USD/JPY 147,1885 -0,2% 147,4865 148,2140 -5,9% GBP/USD 1,2906 -0,2% 1,2931 1,2889 +3,0% USD/CNY 7,1703 +0,1% 7,1667 7,1517 -0,6% USD/CNH 7,2591 +0,2% 7,2412 7,2440 -1,2% AUS/USD 0,6308 +0,1% 0,6302 0,6351 +1,6% Bitcoin USD 79.765,45 -1,0% 80.582,60 90.804,45 -7,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,76 67,04 -0,4% -0,28 +0,1% Brent/ICE 69,87 70,45 -0,8% -0,58 -5,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.905,20 2.911,84 -0,2% -6,64 +10,9% Silber (Spot) 29,73 30,01 -0,9% -0,28 +7,6% Platin (Spot) 891,95 889,66 +0,3% 2,29 +1,9%

March 10, 2025

