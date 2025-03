Das Tanken war für den Kunden sehr einfach, das Laden an der eigenen Wallbox ist es auch - solange der Strom nur vom Netz in den Akku fließt. Sobald es um das bidirektionale Laden geht, wird die Sache deutlich komplexer. Johanna Bronisch von der TU München erklärt, wo Chancen sowie Hürden liegen - und wie sich Startups in diesem Bereich mit ihrer Geschäftsidee abheben können. Pilotprojekte haben schon mehrfach bewiesen, welche Vorteile das bidirektionale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...