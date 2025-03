KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Finanzpaket/Grüne:

"Die Grünen sollten nun aber nicht noch höher auf Bäume klettern. Stattdessen sollten sie Größe zeigen. Sie sollten die durchaus wichtigen Punkte, für die sie stehen, in den nun weiterlaufenden Verhandlungen mit der Union und der SPD einbringen und durchsetzen. Der Klimaschutz sei genannt, auch die Zusätzlichkeit der Mittel neben Investitionen aus dem Haushalt und die notwendigen Reformen, etwa bei der Schuldenbremse. Die Menschen in Deutschland dürfen in der aktuellen Lage konstruktive Arbeit der politischen Mitte erwarten. Wenn die Grünen da tatsächlich liefern, kann ihnen das mehr nützen als Fundamentalopposition."/DP/jha