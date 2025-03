BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als zwei Drittel der kommunalen Unternehmen sieht es zurzeit als unrealistisch an, dass Deutschland seine Klimaziele bis zum Jahr 2045 erreichen kann. Die Kosten seien aktuell zu hoch, die Finanzierung unklar, geht aus einer Umfrage des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) unter Mitgliedsunternehmen hervor.

Bis 2045 soll Deutschland treibhausgasneutral sein. "Klimaneutralität gelingt nur, wenn wir die Kosten senken und die Prozesse der Energiewende besser aufeinander abstimmen", so VKU-Präsident Ulf Kämpfer. Der VKU veranstaltet am Dienstag und Mittwoch in Berlin seine Jahrestagung.

Neben Klimaneutralität hätten kommunale Unternehmen auch das Ziel, die Ver- und Entsorgungssicherheit bei bezahlbaren Preisen zu erhalten. Dazu müssten sie investieren. Den größten Investitionsbedarf sehen die kommunalen Unternehmen laut Umfrage beim Ausbau ihrer Stromnetze für die Energie- und Wärmewende und beim Ausbau ihrer Fernwärmenetze.

Der VKU begrüßte die Ergebnisse der Sondierungsgespräche von Union und SPD. "Union und SPD können und müssen kurz-, mittel- und langfristig für bezahlbare Energiepreise sorgen. Die Sondierungsbeschlüsse weisen mit der Absenkung der Stromsteuer für alle und Zuschüssen zu den Übertragungsnetzentgelten in die richtige Richtung, weil sie kurzfristig für Entlastung bei den Energiepreisen sorgen können", so Kämpfer.