Der chinesische Elektrofahrzeughersteller XPeng plant massive Investitionen im Bereich humanoider Roboter. Laut einer Ankündigung des Unternehmens könnten die Investitionen in diesem zukunftsträchtigen Sektor bis zu 100 Milliarden Yuan (umgerechnet etwa 13,8 Milliarden US-Dollar) betragen. CEO He Xiaopeng äußerte sich am Rande der jährlichen Parlamentssitzung in Peking zu den ambitionierten Plänen und betonte, dass XPeng bereits seit fünf Jahren im Bereich humanoider Roboter tätig sei und dieses Geschäftsfeld möglicherweise für weitere 20 Jahre verfolgen werde. Diese langfristige Strategie unterstreicht das Vertrauen des Managements in das Potenzial dieses Marktsegments.

Zukunftstechnologien trotz Kursrückgang im Fokus

Trotz der positiven Zukunftsaussichten und ambitionierten Pläne verzeichnete die XPeng-Aktie zuletzt Kursverluste. An der NYSE verlor das Papier 2,69 Prozent und schloss bei 22,97 US-Dollar, während es in Hongkong mit einem Abschlag von 0,83 Prozent bei 89,25 HKD aus dem Handel ging. Dies geschah ungeachtet der Tatsache, dass das Unternehmen laut Bloomberg-Berichten bis 2026 mit dem Markteintritt seiner Roboter und fliegenden Fahrzeuge rechnet. Gleichzeitig erhielt die Aktie Rückenwind durch ein Analystenupgrade: Citi-Experte Jeff Chung hob seine Einschätzung von "Halten" auf "Kaufen" an und erhöhte sein Kursziel deutlich von 13,70 auf 29 US-Dollar. Damit liegt er deutlich über dem durchschnittlichen Analystenkursziel von 17,28 US-Dollar. Der aktuelle Kursrückgang könnte auf einen "Sell on good news"-Effekt zurückzuführen sein, da sich die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits verdoppelt hat. XPeng positioniert sich strategisch als KI-definiertes Mobilitätsunternehmen und setzt dabei auf verschiedene Zukunftstechnologien - von Elektrofahrzeugen über Roboter bis hin zu fliegenden Autos.

