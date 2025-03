Der iShares Ageing Population UCITS ETF der iShares IV Public Limited Company verfolgt die Wertentwicklung des iSTOXX FactSet Ageing Population Index. Der ETF-Kurs schloss am Montag bei 7,14 Euro und verzeichnete damit einen deutlichen Rückgang von fast 5 Prozent innerhalb der letzten Woche. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die voraussichtlich vom globalen demografischen Trend einer alternden Bevölkerung profitieren werden - ein wachsendes Phänomen mit erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen.

Überblick zum ETF

Der iShares Ageing Population UCITS ETF wurde am 8. September 2016 aufgelegt, wird von BlackRock Advisors (UK) Limited verwaltet und ist in Irland domiziliert. Der ETF bietet Anlegern Zugang zu Unternehmen weltweit, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes in Sektoren erzielen, die auf die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung ausgerichtet sind, darunter Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter.

Wichtige Kennzahlen:

Gesamtkostenquote (TER): 0,40% p.a.

1-Jahres-Volatilität: 12,89%

Fondsgröße: 373,87 Millionen USD

Ausstehende Anteile: 48.446.780

Ausschüttungspolitik: Thesaurierend (reinvestiert Erträge)

Marktentwicklung

Der ETF weist im Jahresvergleich ein Plus von 8,42% auf, was seine Widerstandsfähigkeit auch in schwankenden Marktphasen unterstreicht. Allerdings verzeichnet der Fonds im letzten Monat einen Rückgang von 7,86%, was die kurzfristige Volatilität im breiteren Marktkontext verdeutlicht. Mit einem Abstand von 8,52% zum 52-Wochen-Hoch von 7,80 Euro (erreicht am 18. Februar 2025) und deutlich über seinem Jahrestief zeigt der ETF eine gewisse Stabilität trotz der jüngsten Kursrückgänge.

Die langfristige Entwicklung des Fonds bleibt beachtlich:

3-Jahres-Wachstum: +6,08%

5-Jahres-Wachstum: +31,47%

Sektorale und regionale Aufteilung

Der ETF weist seine größte sektorale Exponierung im Gesundheitswesen auf, das 47,46% seiner Bestände ausmacht. Dies entspricht der steigenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und -produkten als direkte Folge der alternden Bevölkerung weltweit. Der zweitgrößte Sektor sind Finanzdienstleistungen mit 43,59% des ETFs, was den wachsenden Bedarf an Finanzplanung, Versicherungen und verwandten Dienstleistungen für ältere Zielgruppen widerspiegelt.

Die Top 10 Positionen umfassen:

Argen-X: 0,82% Robinhood Markets Inc: 0,81% Unum Group: 0,79% Expedia Group Inc.: 0,76% Exelixis Inc: 0,76% iA Financial Corporation Inc: 0,74% Apollo Global Management LLC: 0,72% Globe Life Inc: 0,70% Booking Holdings Inc: 0,68% Raymond James Financial Inc.: 0,67%

Diese Unternehmen sind in verschiedenen Branchen positioniert, aber durch ihre Ausrichtung auf alterungsbezogene Sektoren vereint.

Geografische Verteilung

Der Großteil der ETF-Investitionen erfolgt in den Vereinigten Staaten (22,96%), gefolgt von kleineren Zuweisungen in Kanada, Taiwan und dem Vereinigten Königreich. Diese globale Ausrichtung ist eine strategische Entscheidung, die Anlegern ein diversifiziertes Portfolio bietet, das den Trend der alternden Bevölkerung in verschiedenen Regionen erschließt.

