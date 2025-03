USD/CAD bleibt unter Druck, da der US-Dollar aufgrund von Wachstumsbedenken über die US-Wirtschaft schwächer wird - Präsident Donald Trump bezeichnete die Wirtschaft als in einer "Übergangsphase", was auf eine mögliche Verlangsamung hindeutet - Die Bank of Canada wird allgemein erwartet, die Zinsen bei ihrer Sitzung im März am Mittwoch um 25 Basispunkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...