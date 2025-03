München (ots) -Rund 45 Millionen Kinder sind derzeit weltweit auf der Flucht. Kriege, Armut, Dürre, Hunger und Gewalt begleiten sie täglich. Diese unvorstellbaren Erlebnisse sind nicht dokumentiert, die Erinnerungen aber für immer als Traumata in den Köpfen und Herzen der Kinder verschlossen. Mit der neuen Kampagne "Home of Dreams" geben die SOS-Kinderdörfer weltweit (https://www.sos-kinderdoerfer.de/landingpages/startseite?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwOe8BhCCARIsAGKeD54cWpwouAKWULT0NbxTwhL3wmgzc7ysimZM-Do-ThWxnR8LpElQ04QaAgkiEALw_wcB) nun Kindern die Möglichkeit, ihre Geschichte mit der Welt zu teilen.Die Initiative der global agierenden Hilfsorganisation setzt erstmals auf modernste Technologie: Generative künstliche Intelligenz (KI) erweckt die Zukunftsträume von Kindern aus den Programmen der SOS-Kinderdörfer auf berührende und künstlerische Weise zum Leben. Die Kampagne läuft bis zum 21. März 2025 als hollistische Architektur auf Social Media, YouTube, (Digital)-Out-Of-Home und einer speziell eingerichteten Landingpage."Home of Dreams" wird von prominenten Persönlichkeiten aus Musik, Kunst und Popkultur unterstützt. Mit dabei sind die Musiker:innen Nura, Nico Santos, Johannes Strate und Trettmann sowie Hip-Hop-Experte Niko Backspin, Fußball-Kommentatorin Rachel Rinast, die Models Betty Taube und Lorena Rae, Graffiti Artist Dizy und die Content Creator:innen Janina Picard, Isabelle Marie und Anna Jalali. Die Landingpage bündelt unter sos-kinderdoerfer.de/home-of-dreams die unterschiedlichen Storyelemente, dient als digitaler Hub und ruft zur Spende auf.Geschichten durch KinderaugenKinder, die durch die SOS-Kinderdörfer weltweit ein Zuhause finden, haben oft traumatische Erlebnisse hinter sich. Krieg, Armut, Hunger und Gewalt prägten ihr Leben. Mit der Kampagne "Home of Dreams" macht die Organisation die Resilienz und Träume dieser Kinder sichtbar - nicht durch Bilder des Leids, sondern durch die farbenfrohen und fantastischen Vorstellungen der Kinder selbst."Statt auf das Leid der Kinder zu fokussieren, lassen wir ihre Träume sprechen", erklärt Helena Leitner, Leitung Communications & Marketing bei den SOS-Kinderdörfer weltweit. "Die Kinder entwerfen buchstäblich ihre eigenen Geschichten, die wir mit Hilfe modernster generativer KI-Technologie in kurze, lebendige Filme übersetzen. Wir zeigen ihre Lebenswelten, Zukunftsträume und nehmen ihnen das Label 'Flüchtling'. So entstehen bunte, berührende und eindrucksvolle Einblicke in ihre Seelenwelt."Berliner Rapperin Nura erzählt ihre eigene FluchtgeschichteIm Mittelpunkt der Kampagne stehen die berührenden Geschichten von fünf Kindern, die ihre traumatische Flucht aus der Ukraine nach Salzburg oder von Honduras nach Mexiko erzählen. Eines der fünf Kinder ist die erfolgreiche Berliner Rapperin Nura.Die Musikerin, Schauspielerin ("Die Discounter", "Jerks", "Skyline") und Bestseller-Autorin ("Weißt du, was ich meine? - Vom Asylheim in die Charts") erzählt erstmals ihre ganz persönliche Geschichte: die Flucht als Kind aus Kuwait mit ihrer Mutter und ihren drei Geschwistern nach Deutschland."Diese Kampagne berührt mich zutiefst, weil sie den Kindern eine Stimme gibt, die viel zu oft übersehen werden - und das gilt auch für mich selbst. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, als Kind auf der Flucht zu sein. Die Angst, die Unsicherheit, das Gefühl, nirgends wirklich dazuzugehören - all das prägt einen für immer. Aber gleichzeitig gibt es auch Hoffnung, Träume und die Sehnsucht nach einem Zuhause, in dem man sicher ist und wachsen kann. Genau das zeigt 'Home of Dreams': die Stärke und die Zukunftsträume dieser Kinder", sagt Nura, die sich seit 2023 als Botschafterin für die SOS-Kinderdörfer weltweit engagiert.So funktioniert die Kampagne "Home of Dreams"Journalist:innen und Künstler:innen, die die jeweilige Landessprache der Kinder sprechen, führen Interviews mit den geflüchteten Kindern. Die Erlebnisse und Träume werden dabei wortgetreu übersetzt und mit künstlicher Intelligenz visuell interpretiert. Die entstehenden Animationen sind dabei bunt, surreal und fantasievoll - eine pure und kreative Essenz der Kinderträume. Die Stimmen der Kinder in ihrer Muttersprache sowie Untertitel in der jeweiligen Landessprache und auf Englisch runden die Filme für Zugänglichkeit möglichst vieler Menschen ab."Das Ergebnis ist für mich pure Gänsehaut. Man taucht ein in eine farbenfrohe, kindlich-skurrile Traumwelt, die einen tief im Herzen berührt. Die Bilder sind surreal, voller Fantasie und doch so authentisch - weil sie direkt aus den Gedanken und Träumen der Kinder stammen", sagt Helena Leitner, Leitung Communications & Marketing bei den SOS-Kinderdörfer weltweit. "'Home of Dreams' zeigt nicht nur, was sie erlebt haben, sondern vor allem, was sie sich für ihre Zukunft wünschen. Sie bringen uns zum Staunen, zum Lächeln - und erinnern uns daran, wie kraftvoll Hoffnung sein kann."Innovative Technologie trifft auf emotionale TiefeDie Kampagne markiert einen Meilenstein für die SOS-Kinderdörfer weltweit. Zum ersten Mal kommt generative KI in einer Kampagne der Organisation zum Einsatz. Diese Technologie ermöglicht es, die individuellen Gedanken und Fantasien der Kinder in eindrucksvolle Bewegtbilder zu übersetzen, die über die klassischen Mittel der Kommunikation hinausgehen.Musiker und Revolverheld-Frontmann Johannes Strate ergänzt: "Kinder, die Armut, Krieg oder Gewalt erlebt haben, verdienen nicht nur Mitgefühl und ein Zuhause, sondern vor allem eine Zukunft voller Möglichkeiten. Diese Kampagne zeigt, dass ihre Träume stärker sind als ihre Vergangenheit - und dass wir alle dazu beitragen können, sie wahr werden zu lassen."Eine Kampagne für die Zukunft der Kinder - die SOS-Kinderdörfer weltweit rufen zu Spenden aufMit der Kampagne "Home of Dreams" verfolgt SOS-Kinderdörfer weltweit das Ziel, auf die Herausforderungen aufmerksam zu machen, vor denen Kinder ohne elterliche Fürsorge stehen. Dabei betont die Organisation, dass es nicht um "Charity" im klassischen Sinne geht, sondern um eine Investition in die Zukunft."Wir wollen Menschen für die Idee gewinnen, dass jede Spende eine Investition in die Zukunft der Kinder ist - und damit indirekt auch in unsere eigene Zukunft. Kinder sind per se die Zukunft der Welt", erklärt Lanna Idriss, Vorständin bei den SOS-Kinderdörfern weltweit. Idriss betont dabei auch die Verantwortung der neuen Bundesregierung: "Kinder haben ein Recht auf ein gewaltfreies und fürsorgliches Zuhause. Präventionsmaßnahmen, Schutzkonzepte und Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche müssen dringend ausgebaut werden."Die Hilfsorganisation ruft dazu auf, die Kampagne "Home of Dreams" zu unterstützen und die Filme auf den sozialen Kanälen zu teilen. Jeder Beitrag hilft, den Kindern eine Stimme zu geben und ihre Träume sichtbar zu machen. Spenden können über die Landingpage kinderdoerfer.de/home-of-dreams getätigt werden.Serviceplan Culture inszeniert "Home of Dreams"Für die konzeptionelle und kreative Umsetzung der Kampagne sowie Kommunikation zeichnet sich Serviceplan Culture verantwortlich. Die auf Cultural Engagement und Cultural Consulting spezialisierte Agentur der Serviceplan Group setzte bei der Produktion der Filme auf eine enge Zusammenarbeit mit Creative Director Marc Wientzek und die auf KI-Filmproduktionen spezialisierte Produktionseinheit Serviceplan MAKE sowie die Musik Produktion Moko Music aus Berlin. Die überregionale Digital-Out-of-Home Umsetzung von "Home of Dreams" steuert Ströer. PoolOne Giant Media unterstützt die Kampagne in Hamburg mit einer Out Of Home Inszenierung über eine Graffiti-Kunst-Installation des Hamburger Künstlers Pokar.Über die SOS-Kinderdörfer weltweitDie SOS-Kinderdörfer weltweit setzen sich für die Rechte von Kindern ein. Die Organisation unterstützt Kinder, die ohne elterliche Betreuung aufwachsen, sowie Familien in Not. Mit Programmen in 137 Ländern weltweit sorgt die Organisation dafür, dass Kinder in einem liebevollen und sicheren Umfeld aufwachsen können. Ziel ist es, starke Bindungen zu fördern und den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Indem die Lebensbedingungen von Kindern, Familien und Gemeinden verbessert werden, leisten die SOS-Kinderdörfer einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Sarah KrkaMediensprecherinSOS-Kinderdörfer weltweitHermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.Ridlerstraße 55, 80339 MünchenMobil: +49 170 730 1838E-Mail: sarah.krka@sos-kd.orgOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5987930