Live zu sehen auf der embedded world, Halle 4, Stand 4-402

embedded world 2025 Ferrous Systems, der führende Anbieter von Rust-Lösungen für sicherheitskritische Systeme, gibt eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit SEGGER bekannt, in dessen Rahmen der Einsatz des J-Trace-Systems von SEGGER zur Analyse einer reinen Rust-Anwendung, kompiliert mit der qualifizierten Ferrocene Toolchain von Ferrous Systems, gezeigt wird.

Gezeigt wird der Einsatz des Ozone Debuggers sowie SEGGER J-Trace Probes um den Entwicklern von Embedded Systems detaillierte Einblicke in die Funktionsweise ihrer Firmware bis auf die Instruktionsebene zu bieten. Ozone ist mit nahezu jeder Toolchain kompatibel und bietet als Debugger und Performance-Analyzer neben bewährten Debugging-Funktionen erweiterte Analysewerkzeuge, wie Instruction Tracing und Code Profiling.

Basierend auf der jüngsten Rust Unterstützung in Ozone, konnte Ferrous Systems Ozone nahtlos mit Ferrocene zu integrieren der ersten Open-Source Toolchain für Rust, die für sicherheits- und unternehmenskritische Anwendungen gemäß ISO 26262 (Automobilindustrie), IEC 61508 (Industrie) und ISO 62304 (Medizintechnik) qualifiziert ist.

Die Testanwendung von Ferrous Systems läuft auf einem Arm Cortex--M4 basierten STM32F407 und nutz RTIC, ein in Rust geschriebenes, hardwarebeschleunigtes Open-Source RTOS. Außerdem kommt defmt zum Einsatz, ein hochperformantes Deferred-Formatting Framework, das von Ferrous Systems im Rahmen des Open-Source Projekts knurling entwickelt wurde.

"Wir wissen seit langem, dass defmt, im Vergleich zu herkömmlichen String-basierten Logging-Ansätzen, erhebliche Effizienzgewinne ermöglicht", erklärt Jonathan Pallant, Senior Embedded Engineer bei Ferrous Systems. "Zusammen mit SEGGER können wir diese Effizienz des Ozone-Debuggers und der J-Trace-Probes eindrucksvoll in einer praxisnahen Demonstration unter Beweis stellen eine Zusammenarbeit, die uns sehr am Herzen liegt."

"Das wachsende Interesse an Rust für kommerzielle Systeme hat für uns die Entscheidung, Ozone um Rust Support zu erweitern, leicht gemacht", fügt Johannes Lask, Produktmanager bei SEGGER, hinzu. "Beeindruckend, wie einfach Ferrous Systems ihre Ferrocene Toolchain sowohl mit Ozone, als auch mit J-Trace für diese Demo integrieren konnte."

Besuchen Sie uns auf der embedded world in Halle 4, Stand 4-402 und erleben Sie eine Live-Demo von Ferrocene Beispielen für Cortex-M4, die mit dem J-Trace-System von SEGGER laufen. Außerdem zeigen wir Rust auf Cortex-R52 mit dem TRACE32 Debugger von Lauterbach auf dem NXP32Z2 Automotive SoC.

Über Ferrocene

Ferrocene ist die erste qualifizierte Open Source Rust Compiler Toolchain für sicherheits- und unternehmenskritische Anwendungen. Qualifiziert nach ISO 26262 (Automotive, ASIL-D), IEC 61508 (Industrie, SIL4) und ISO 62304 (Medizintechnik, Klasse C), mit Qualifizierungen für weitere Standards bereits in der Planung. Die neueste Version, Ferrocene 25.02, ist aktuell für den Einsatz auf x86-64 Linux, Armv8-A (Bare Metal) und QNX Neutrino 7.1.0 (x86-64 und Armv8-A) qualifiziert. Sowohl der vollständige Quellcode von Ferrocene, als auch die kompletten Qualifizierungsdokumente, sind unter den Lizenzen MIT oder Apache 2.0 frei verfügbar.

Für Ferrocene 25.05 ist die Unterstützung von ARMv7E-M auf Cortex-M4 geplant. Damit wird erstmals die Ausführung der Rust Compiler Test Suite auf einer Bare-Metal 32-Bit Arm Plattform als Teil einer Open Source Toolchain möglich. Ferrous Systems stellt zudem vorqualifizierte Versionen von libcore für den Cortex-M4 bereit und bietet Unterstützung für Instruction Tracing und Software-Zertifizierung. Interessierte Unternehmen sind eingeladen Kontakt aufzunehmen, um ihre Anforderungen zu besprechen.

About Ferrous Systems

Ferrous Systems ist ein auf Rust Consulting spezialisiertes Unternehmen aus Berlin, mit über 100 Jahren kumulierter Erfahrung mit Rust. Wir bieten Schulungen für Programmierer an, die ihre Rust Kenntnisse vertiefen möchten und maßgeschneiderte Trainingsprogramme für Softwareentwicklungsteams in Unternehmen. Unser Hauptprodukt Ferrocene ist die erste Open Source qualifizierte Rust Compiler Toolchain für sicherheits- und unternehmenskritische Anwendungen in der Automobil-, Industrie- und Medizintechnik.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns direkt unter: ferrous-systems.com/contact/.

