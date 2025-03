Live auf der embedded world, Halle 4, Stand 4-402

embedded world 2025 - Ferrous Systems, der führende Anbieter von Rust-Lösungen für sicherheitskritische Systeme, hat Rust erfolgreich auf den Armv8-R-basierten Arm Cortex-R52 portiert und die daraus entstandenen Libraries und Beispiele der Embedded Devices Working Group des Rust-Projekts unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung gestellt. Die freie Verfügbarkeit dieser Bibliotheken wird die Entwicklung von Echtzeitsystemen mit Rust auf Arm Cortex-R52 stark beschleunigen.

Im Embedded-Bereich hat Rust zwar große Fortschritte mit Mikrocontrollern auf Basis des Arm Cortex-M gemacht, öffentlich zugängliche Beispiele und Support-Bibliotheken für Real-Time-Prozessoren wie den Arm Cortex-R52 fehlten jedoch bislang. Dadurch war die Verwendung von Rust auf unternehmens- und sicherheitskritischen Echtzeitsystemen schwieriger als auf Cortex-M basierten Systemen.

Zur Lösung dieses Problems hat Ferrous Systems nun eine Sammlung von Rust Bibliotheken und Beispielen für Rust auf Arm Cortex-R veröffentlicht, die denen für Rust auf Arm Cortex-M entsprechen. Dazu gehört die crate cortex-r-rt, die alle Funktionen implementiert, um in Rust geschriebenen Code auf einer Armv8-R-CPU ausführen zu können. Dies stellt eine belastbare Grundlage für Rust auf Arm Cortex-R52 dar, auf der aufgebaut werden kann sei es bei der Integration von Rust in traditionelle RTOS wie Eclipse ThreadX oder beim Erstellen reiner bare Metal Rust-Anwendungen. Die Library wurde mit einem sicheren Hochleistungs-Echtzeitprozessor vom Typ NXP® Semiconductors S32Z2 entwickelt und getestet. Dieser Prozessor enthält acht Arm Cortex-R52-Kerne.

"Als langjährige Unterstützer der Open Source-Entwicklung sind wir stolz, dieses Projekt der Community zur Verfügung stellen zu können", sagt Jonathan Pallant, Senior Embedded Engineer bei Ferrous Systems. "Wir glauben, dass diese Implementierung für Rust-Entwickler im Wachstumssegment Geschäfts- und Unternehmenskritische Echtzeitsysteme besonders wertvoll sein wird, insbesondere im Bereich Automotive, wo Arm Cortex-R-Prozessoren eine große Rolle spielen."

Über Ferrocene

Ferrocene ist die weltweit erste Open Source qualifizierte Rust-Compiler-Toolchain für sicherheits- und unternehmenskritische Anwendungen. Die Toolchain ist für die Automobilindustrie (ISO 26262, ASIL-D), Anwendungsbereiche in der Industrie (IEC 61508, SIL4) sowie die Medizintechnik (IEC 62304, Class C) qualifiziert, und weitere Standards befinden sich in Planung. Der Quellcode von Ferrocene ist vollständig Open Source unter den Lizenzen MIT oder Apache-2.0, einschließlich aller Qualifizierungsdokumente.

Die neueste Ferrocene Version 25.02 ist für den Einsatz auf x86-64 Linux und Armv8-A (Bare Metal) sowie für QNX Neutrino 7.1.0 auf x86-64 und Armv8-A qualifiziert und beinhaltet als Preview auch Armv8-R (Bare Metal). Die Planung für Ferrocene 25.05 sieht vor, dass Armv8-R (Bare Metal) in den Zustand "Qualification Ready" überführt wird. Dies bedeutet, dass Ferrous Systems auf Anfrage eine qualifizierte Version dieses Targets bereitstellen kann, zusammen mit pre-certified Versionen von libcore und entsprechenden Anleitungen zum Instruction Tracing für die Softwarezertifizierung. Interessenten möchten sich gerne mit uns in Verbindung setzen, sodass wir gemeinsam Lösungsansätze zu den entsprechenden Anforderungen besprechen können.

Ferrous Systems präsentiert Rust-basierte Embedded-Lösungen auf der embedded world Halle 4, Stand 4-402

Besuchen Sie uns auf der embedded world in Nürnberg, Halle 4, Stand 4-402, und erleben Sie Live-Demos von Ferrocene für Cortex-R52 auf NXP's sicherem und leistungsstarkem Echtzeitprozessor, zusammen mit Lauterbachs TRACE32-Debugger und der PowerDebug X50 JTAG Probe. Außerdem zeigen wir SEGGER's J-Trace-System, das die Performance von Ferrocene-Anwendungen analysiert, welche auf STM32 laufen.

Über Ferrous Systems

Ferrous Systems ist ein Rust-Beratungsunternehmen aus Berlin mit kumuliert 100 Jahren Rust-Erfahrung. Wir bieten Schulungen für Programmierer an, die ihre Rust-Kenntnisse verbessern möchten, sowie maßgeschneiderte Schulungsprogramme für Softwareentwicklungsteams in Unternehmen. Unser Flaggschiffprodukt Ferrocene ist die erste Open Source qualifizierte Rust-Compiler-Toolchain für sicherheits- und unternehmenskritische Anwendungen etwa in den Bereichen Automotive, Industrie und Medizintechnik. Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns direkt unter: https://ferrous-systems.com/contact/.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250311337499/de/

Contacts:

Jessie Glockner

Global PR Manager, Ferrous Systems

jessie.glockner@ferrous-systems.com

+1-508-612-1186 (ET)