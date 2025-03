DJ Henkel steigert Gewinne 2024 überproportional

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Henkel hat 2024 - dem zweiten Jahr des Umbaus des Consumer-Segments - den Gewinn erneut überproportional zum Umsatz gesteigert und die Margen deutlich verbessert. Die selbst gesteckten Ziele wurden erreicht, bei der Gewinnmarge am oberen Ende der Zielspanne, beim Umsatz am unteren. Die vollen Einsparungen im neuen Mega-Segment Consumer Brands will der Konzern bereits zum Jahresende 2025 erreichen.

Wie der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller mitteilte, stieg 2024 der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) auf rund 3,1 Milliarden Euro von 2,56 Milliarden im Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 14,3 Prozent von 11,9. Sie lag oberhalb der zuletzt angestrebten oberen Hälfte der Zielspanne von 13,4 bis 14,5 Prozent

Nach Steuern und Dritten betrug der berichtete Nettogewinn 2,0 Milliarden Euro nach 1,32 Milliarden. Der für die Dividende bei Henkel relevante bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie (EPS) stieg auf 5,36 Euro von 4,35 Euro.

Währungsbereinigt betrug der EPS-Anstieg 25,1 Prozent; er erreichte damit komfortabel die Zielgerade. Henkel hatte währungsbereinigt einen EPS-Anstieg von 20 bis 30 Prozent zum Vorjahreswert in Aussicht gestellt, zuletzt aber in der oberen Hälfte dieser Spanne.

Der Umsatz betrug im Gesamtjahr 21,59 Milliarden Euro nach 21,5 Milliarden, nominal ein marginales Plus von 0,3 Prozent, organisch ein Zuwachs von 2,6 (Vorjahr 4,2) Prozent. Das organische Umsatzplus lag am unteren Rand der Zielspanne von 2,5 bis 4,5 Prozent.

Im Schlussquartal, für das der Konzern nur Umsatzzahlen veröffentlichte, legte der Umsatz sowohl organisch als auch nominal leicht zu. Der Konzernumsatz betrug 5,28 Milliarden Euro nach 5,1 Milliarden - organisch war dies ein Plus von 1,1 Prozent (2023: 4,5 Prozent). Davon entfielen 2,55 (Vorjahr: 2,51) Milliarden Euro auf das Segment Consumer Brands und rund 2,70 (Vorjahr 2,60) Milliarden Euro auf das Segment Adhesive Technologies.

