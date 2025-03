Berlin (ots) -Innovatives Projekt von IW JUNIOR und DigitalSchoolStory fördert Wirtschaftswissen, Kreativität und digitale Medienkompetenz bei SchülerfirmenBerliner Schülerfirmen der IW JUNIOR gGmbH haben in diesem Jahr die Möglichkeit, ihre digitalen Kompetenzen durch kreativen Video-Content zu erweitern. In Kooperation mit dem gemeinnützigen Bildungs-Start-up DigitalSchoolStory gGmbH produzieren fünf Teams aus drei Berliner Schulen Videos über ihre Geschäftsideen - inspiriert von TikTok-Formaten und auf 90 Sekunden begrenzt. Das Ziel: Junge Menschen von reinen Social-Media-Konsumierenden zu aktiven Gestaltenden zu machen."Durch das Medium Video lernen die Schüler nicht nur, ihre Geschäftsidee kreativ zu präsentieren, sondern auch essenzielle Fähigkeiten wie Storytelling, Teamarbeit, agiles arbeiten und digitale Kommunikation. Wir möchten sie ermutigen, Social Media nicht nur passiv zu konsumieren, sondern aktiv und reflektiert zu nutzen, um ihre eigenen Ideen präziser auf den Punkt zu bringen und zugleich sichtbarer in die Welt zu tragen", sagt Nina Mülhens, Mitgründerin und Geschäftsführerin von DigitalSchoolStory.Die teilnehmenden Schülerfirmen entscheiden selbst, welche Schwerpunkte sie setzen möchten - ob Imagevideo, Einblicke in den Produktionsprozess oder die Vorstellung einzelner Unternehmensbereiche wie Marketing oder Finanzen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, solange das Video die Idee auf den Punkt bringt und das Publikum begeistert."Als IW JUNIOR wollen wir Begeisterung für Wirtschaftsthemen bei jungen Menschen entfachen und sie dazu enablen, eigene Ideen zu entwickeln und selbst umzusetzen. Das gemeinsame Projekt mit DigitalSchoolStory ist für uns ein logischer Schritt - denn die Vision der Initiative, selbst ins Machen zu kommen, passt perfekt zu uns", so Miriam Reitz, Geschäftsführerin der IW JUNIOR gGmbH.Besondere Unterstützung erhält das Projekt durch den Creator und Finanzexperten Ben alias investierenmitben, der als Botschafter fungiert. "Ich freue mich, als Botschafter dieses Projekts junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre unternehmerischen Ideen kreativ in Videos umzusetzen. Digitale Kompetenz und wirtschaftliches Wissen gehen heute Hand in Hand - und genau das vermittelt diese Initiative auf inspirierende Weise", sagt Ben.Der Prozess beginnt mit der Entwicklung einer Storyline und einem Storyboard, gefolgt von einem ersten Dreh, zu dem die Schülerteams umfassendes Feedback erhalten. Nach einer Überarbeitung erfolgen ein zweiter Dreh sowie der finale Schnitt und die Präsentation des Videos. Darüber hinaus nehmen die Teilnehmenden mit ihrem Video an einem Wettbewerb teil: Das beste Video wird mit einem Sonderpreis beim JUNIOR Landeswettbewerb in Berlin ausgezeichnet. Das Gewinnerteam erhält zudem die Gelegenheit, sein Video beim JUNIOR Bundeswettbewerb in Köln außer Konkurrenz zu präsentieren.Durch die Kooperation von IW JUNIOR mit DigitalSchoolStory erwerben die Jugendlichen nicht nur wirtschaftliches Wissen durch die Gründung einer eigenen Schülerfirma, sondern auch wertvolle Video- und Storytelling-Skills, um sich und ihre Idee bestmöglich zupräsentieren. Mit diesem Projekt werden Kreativität, Unternehmergeist und digitale Kompetenzen praxisnah gefördert.Über DigitalSchoolStoryDigitalSchoolStory gGmbH unterstützt seit 2020 Schüler:innen (Klassen 5-13) dabei, Unterrichtsinhalte in kreative Videos umzusetzen. Dadurch lernen sie Inhalte auf moderne Weise und erhalten Zugang zu sozialen Medien. Diese Lernmethode fördert 4K+ Kompetenzen (Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration, Medienkompetenz) sowie eigenverantwortliches Arbeiten. Sie wird auch in Berufsschulen sowie Hochschulen eingesetzt und ist wissenschaftlich evaluiert durch das Fraunhofer FIT. 2023 gewann das Bildungs-Start-up den Corporate Digital Responsibility Award in der Rubrik Verbraucherbelange und zählt zu den Bundespreisträgern des startsocial-Wettbewerbs (2023/24) unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz.Über die IW JUNIOR gemeinnützige GmbHSeit 1994 bringen wir Entrepreneurship Education sowie ökonomische und finanzielle Bildung in die Schulen. Wir machen wirtschaftliche Zusammenhänge praxisnah erlebbar, begeistern für Wirtschaftsthemen, vermitteln Grundprinzipien unternehmerischen Denkens und Handelns, fördern die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen und zeigen unternehmerische Selbstständigkeit als berufliche Chance auf. Wir befähigen und bestärken Jugendliche, ihre Zukunft mit unternehmerischem Mindset aktiv und mutig zu gestalten. Dabei eröffnen wir Perspektiven, indem wir frühzeitig zur Persönlichkeitsentwicklung und Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler beitragen - und sie dazu motivieren, Verantwortung zu übernehmen.Mit unserem breiten Angebotsportfolio vermitteln wir Wissen, entfalten Potenziale als Unternehmerinnen und Unternehmer, schaffen Netzwerke und wirken so auf die berufliche und persönliche Entwicklung junger Menschen - ganz nach unserem Motto "Learn, Create, Connect, Effect!" Weitere Informationen finden Sie auf iwjunior.de.Pressekontakt:DigitalSchoolStory: Jacqueline DreyhauptMobil 0171 36 32323jacqueline@digitalschoolstory.dewww.digitalschoolstory.deIW JUNIOR:Katharina GroßkopfTelefon 0221 4981-544Grosskopf@iwkoeln.dewww.iwjunior.deOriginal-Content von: DigitalSchoolStory gUG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172659/5987955