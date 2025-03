Das sollten Sie am Dienstag, den 11. März, im Blick behalten: Wachsende Ängste vor einem wirtschaftlichen Rückgang in den USA und dessen potenziellen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftsaussicht führten zu einem Verkaufsdruck bei den wichtigsten Aktienindizes zu Beginn der Woche. Am Dienstag wird der US-Wirtschaftskalender den NFIB Business Optimism ...

Den vollständigen Artikel lesen ...