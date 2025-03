Fuschl am See (ots) -Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen die Wiesen in ein Blütenmeer verwandeln, erwacht die Region rund um den Fuschlsee im Salzkammergut zum Leben. Das Freizeitangebot ist abwechslungsreich und lässt keine Wünsche offen. Ob Wandern, Wassersport, Radfahren, Golf, Tennis, Reiten oder Entspannen, ob mit der Familie, als aktiver Naturfreund oder Genussliebhaber - hier finden Sie eine perfekte Auszeit vom Alltag, inmitten von Bergen, Wäldern und kristallklarem Wasser.In dieser malerischen Kulisse - direkt am See gelegen - erhebt sich ein besonderes Juwel: das exklusive 4-Sterne-Superior Waldhof Fuschlsee Resort. Ein Ort, der verführt und zugleich berührt - eine Oase, die Luxus und Herzlichkeit auf einzigartige Weise vereint. Hier trifft gehobene Gastfreundschaft auf die natürliche Schönheit der Umgebung, und jeder Moment wird zu einem Erlebnis für die Sinne.Die großzügigen Zimmer und Suiten bieten Ausblicke, die den See und die sanfte Morgenstimmung direkt ins Herz holen. Ob beim Frühstück auf der Sonnenterrasse, einem Spaziergang entlang des Seeufers oder einer entspannenden Auszeit im luxuriösen SPA-Bereich, im Waldhof verschmelzen Ruhe und Inspiration zu einer unvergesslichen Symbiose.Die einzigartige Wellnesslandschaft auf über 4.000 m² lädt zu mehr als nur zum Verweilen ein: Innen- und Außenpools mit Panoramablick, eine Vielfalt an Saunen und der private Seezugang sorgen für Momente purer Entspannung. Für aktiven Ausgleich bietet das Hotel ein abwechslungsreiches Programm, das von geführten Wanderungen bis hin zu Yoga-Kursen reicht.Aber auch kulinarisch werden Sie rundum verwöhnt. Das Küchenteam zaubert aus regionalen Zutaten feine Spezialitäten, die den Geschmack des Salzkammerguts auf die Teller bringen. Sowohl im stilvollen Restaurant als auch auf der Sonnenterrasse mit Blick auf den See - jedes Ma(h)l wird hier zum Genuss.Familien fühlen sich im Waldhof besonders wohl. Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, liebevolle Betreuung während der Ferienzeit im Kids Club und spannende Outdoor-Aktivitäten sorgen für unvergessliche Urlaubsmomente. Vom Abenteuerspielplatz bis hin zu kreativen Bastelstunden und aufregenden Schatzsuchen gibt es für die kleinen Gäste viel zu entdecken.Gemeinsame Familienerlebnisse am Fuschlsee, sei es beim Baden, Bootfahren oder beim Besuch der hoteleigenen Pferde und Alpakas, machen den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein.Genießen Sie im Waldhof Fuschlsee Resort das Frühlingserwachen im Salzkammergut mit diesem Angebot: 3 Übernachtungen vom 10.04. - 18.04. / 21.04. - 01.05. / 04.05. - 29.05.2025 ab Euro 644,- pro Person inklusive:- Waldhof Genießer-Arrangement mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, Nachmittagsbuffet mit süßen & herzhaften Speisen, 5-Gang-Wahlmenü am Abend- persönlicher Gutschein im Wert von EUR 50 (pro Erwachsenen)- am Abreisetag SPA-Erlebnis inkl. süßes & herzhaftes Nachmittagsbuffet bis 20 Uhr (ohne Zimmer)- Teilnahme am umfangreichen Indoor- & Outdoor-AktivprogrammNoch mehr Angebote und Eindrücke finden Sie hier: www.ebners-waldhof.atPressekontakt:Waldhof Fuschlsee Resort ****superiorSeestraße 30A-5330 Fuschl am See, ÖsterreichTel: +43 6226 8264Mail: info@waldhof-fuschlsee.atWeb: www.waldhof-fuschlsee.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Der Fuschlsee und das Waldhof Fuschlsee Resort - Meer braucht man nicht, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178950/5987972