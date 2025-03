Kaiseraugst, Schweiz, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) -Positive Bewertung spiegelt das Engagement des globalen Anbieters für Nachhaltigkeit widerSolvias, ein globaler Anbieter von Chemie-, Herstellungs- und Kontrollanalysen (CMC), hat von EcoVadis ein Committed-Abzeichen erhalten, nachdem es die erste Bewertung durch den weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen abgeschlossen hatte. Unter den mehr als 100.000 Unternehmen, die von EcoVadis hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitspraktiken bewertet wurden, hat Solvias einen Platz im oberen Bereich erreicht und sein Engagement bewiesen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) in seine Kerngeschäftsaktivitäten einzubinden.Seit dem Start der ESG-Initiative im Jahr 2024 hat Solvias erhebliche Fortschritte beim Aufbau eines starken Nachhaltigkeitsrahmens gemacht. Solvias hat seinen CO2-Fußabdruck berechnet, klare Nachhaltigkeitsziele festgelegt und einen umfassenden Fünf-Jahres-Aktionsplan aufgestellt, um seine Umweltauswirkungen zu verringern und sinnvolle Veränderungen voranzutreiben.Die positive Bewertung von EcoVadis bildet eine solide Grundlage für Solvias, um seine Nachhaltigkeitsbemühungen zu beschleunigen. Im Einklang mit dieser Verpflichtung wird sich Solvias in den kommenden Monaten formell der Initiative Science Based Targets (SBTi) anschließen - einer globalen Organisation, die Unternehmen bei der Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen unterstützt, und so ihre langfristige Strategie zur Förderung der Nachhaltigkeit konsolidiert."Unsere erste EcoVadis-Bewertung ist ein wichtiger Meilenstein, der unsere Fortschritte bestätigt und unsere Fokussierung auf die Förderung wirksamer Veränderungen erhöht", erklärt Archie Cullen, CEO bei Solvias. "Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, und setzen uns weiterhin dafür ein, die Nachhaltigkeit wirksam in unser Geschäft zu integrieren."Solvias hat bereits einen Fünfjahresplan aufgestellt und führt Initiativen durch, um seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Diese Bemühungen zielen auf kontinuierliche Verbesserungen, höhere Bewertungen und messbare Beiträge zu einer nachhaltigeren Zukunft ab.Informationen zu SolviasSolvias ist ein globaler Anbieter von Chemie-, Herstellungs- und Kontrollanalysen (CMC) für die Life-Science-Industrie. Das Expertenteam verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit den gesetzlichen Bestimmungen für kleine Moleküle, Biologika sowie Zell- und Gentherapien. Solvias bietet End-to-End-Lösungen von der Prüfung von Rohstoffen bis zur Freigabe von Arzneimitteln und der API-Entwicklung für kleine Moleküle. Solvias hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Basel in der Schweiz und betreibt sechs globale Kompetenzzentren, die alle die höchsten ISO-, GMP-, GLP- und FDA-Standards erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter solvias.com.Katy.mcgirr@solvias.comMedienkontakt:Katy McGirr, Director of Global MarketingKaty.mcgirr@solvias.com+1 617 513 8287Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2636889/ecovadis_2025.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2321760/solvias_logo_2clr_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/solvias-erhalt-starke-erste-bewertung-von-ecovadis-302398072.htmlOriginal-Content von: Solvias, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/124552/5987977