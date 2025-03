Zürich (ots) -localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU", warum eine gute Reputation für den Erfolg von KMU wichtig ist und wie sie sich gezielt steuern lässt.Die Reputation ist das Aushängeschild einer Firma. Sie beschreibt den Ruf einer Firma - also das Markenimage und die Meinung, die die Öffentlichkeit über ein Unternehmen hat. "Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) ist sie von grosser Bedeutung, da sie sich direkt auf den wirtschaftlichen Erfolg auswirkt", erklären die Experten von localsearch, dem führenden Marketing- und Werbepartner (https://www.presseportal.de/pm/125003/5973268) für KMU in der Schweiz. Eine positive Reputation schafft Vertrauen, zieht neue Kundschaft an und sorgt dafür, dass bestehende Kundinnen und Kunden treu bleiben. Negative Kommentare wirken hingegen abschreckend.Im digitalen Zeitalter spielt die soziale Reputation eine entscheidende Rolle. Kundenfeedback auf Bewertungsplattformen, Google, Bing (https://www.presseportal.de/pm/125003/5897803) und Social Media beeinflussen, ob sich potenzielle Käuferinnen und Käufer für ein Unternehmen und seine Produkte entscheiden oder nicht. Deshalb ist es für KMU unerlässlich, die eigene Online-Reputation aktiv zu steuern.Mit digitalONE von localsearch die Reputation stärkenUm die Online-Reputation zu verbessern, gibt es verschiedene Massnahmen. Dazu gehören eine professionelle Online-Präsenz, eine aktive Betreuung von Social-Media (https://www.presseportal.de/pm/125003/5851643)-Kanälen sowie ein gezieltes Bewertungsmanagement. Hier setzt digitalONE von localsearch (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) an. Die Komplettlösung unterstützt KMU dabei, auf den wichtigsten digitalen Plattformen sichtbar zu sein und ihre Reputation aktiv zu gestalten.Das All-in-one-Paket umfasst unter anderem:- Ein professionelles Firmenprofil für mehr Sichtbarkeit im Netz.- Eine mobile-optimierte Website (https://www.presseportal.de/pm/125003/5834251) für eine einfache Nutzung auf allen Geräten.- Ein Buchungstool, das Online-Terminvereinbarungen ermöglicht.- Einen integrierten Online-Shop, um Produkte und Dienstleistungen digital anzubieten.- Ein Bewertungstool, mit dem Unternehmen auf Kundenbewertungen reagieren und ihr Image stärken können.Wie können KMU eine positive soziale Reputation aufbauen?Ein guter Ruf entsteht nicht von allein. KMU können ihre soziale Reputation gezielt aufbauen und steuern. Die Überwachung von Bewertungen und Social Media hilft, die Stimmung frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Strategisches Krisenmanagement schützt das Unternehmensimage und begrenzt Schäden. "Eine einheitliche Markenidentität und wertvolle Inhalte stärken die Wiedererkennbarkeit und das Vertrauen der Kundschaft", so das localsearch-Team.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/5988001