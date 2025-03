Münster (ots) -Die Zukunft der Kunst - ein Werk das sprechen gelernt hat!Einladung zur Pressekonferenz in Münster, NRWTermin: Mittwoch, 19. März, 11:00 Uhr | Ort: Sammlung Deilmann, Rothenburg 14-18,Münster - Die Kunst beginnt zu sprechen!Der deutsche Künstler Michael Nolte alias miNo und der KI-Experte, Buchautor und Physiker Dr. Rainer Hattenhauer präsentieren mit "Clickworker" ein bahnbrechendes Kunstprojekt, das bildende Kunst und Künstliche Intelligenz vereint.Ein Kunstwerk wird live mit dem Publikum interagieren. Das innovative Kunst-KI-Projekt verbindet handgemalte Kunst mit modernster Künstlicher Intelligenz (KI). Das Werk blickt mit künstlichen Augen ins Publikum und beantwortet Fragen der Betrachter: innen zum Werk in Echtzeit.Während KI-Entwicklungen weltweit für Diskussionen sorgen, setzt "Clickworker" ein starkes Zeichen aus Deutschland: Kunst bleibt menschlich - doch sie lernt, mit uns zu kommunizieren.Michael NOLTE, Künstler des Werks: "Die Büchse der Pandora ist geöffnet - doch ich habe kein reines KI-Bild erschaffen. Ich habe ein Hybridwerk mit meinen Händen gestaltet, das durch KI sprechen gelernt hat. Ein völlig neuer Ansatz, wie Kunst und Technologie miteinander verschmelzen können."Das kreative Werk entstand zusammen mit dem Buchautor, Physiker und KI-Experten, Dr. Rainer Hattenhauer im Rahmen des Projekts "Clickworker", das Michael NOLTE entwickelte.Erleben Sie die Premiere des sprechenden Kunstwerks live:-- Das interaktive Werk "Clickworker", das in den Dialog mit den dem Publikum geht-- Exklusive Live-Demonstration während der Pressekonferenz-- Direkte Fragemöglichkeit für Journalist: innen und Medienvertreter: innen an das WerkMedienvertreter: innen sind herzlich eingeladen, der Vorstellung beizuwohnen:Die Macher des Kunstwerks werden am 19.03.2025 um 11:00 Uhr persönlich in Münster für Interviews bereitstehen. Einführende Worte durch Dr. Jörg Bockow gesprochen.Download Link: Pressemitteilung - Projekt "Clickworker" **Presse-, TV und Radioredaktionen erhalten auf Anfrage O-Töne und Bildmaterial auf unserer exklusiven Presse-Cloud auf Anfrage zur Verfügung gestellt.Pressekontakt:Anmeldung | Rückfragen: info@mino-art.de (www.mino-art.de)Contact: +49 151 123 2 678 1Künstler, CEO und Host Michael NOLTEOriginal-Content von: miNo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178948/5988072