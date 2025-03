Die US-Fluggesellschaft reduziert ihre Finanzerwartungen drastisch, was zu einem Kursverfall von über 10% führt. Zurückhaltende Privat- und Geschäftsreisende belasten das Unternehmen.

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines hat ihre Gewinnerwartungen für das laufende Quartal drastisch nach unten korrigiert, was zu einem erheblichen Kurseinbruch der Aktie führte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie wird nun voraussichtlich nur zwischen 30 und 50 Cent liegen, deutlich unter der bisherigen Prognose von 70 Cent bis 1 Dollar, die Mitte Januar noch kommuniziert wurde. Diese überraschende Ankündigung ließ den Aktienkurs im nachbörslichen Handel an der NYSE um mehr als zehn Prozent abstürzen. Im vorbörslichen Handel setzte sich der negative Trend fort, mit einem Abschlag von knapp zehn Prozent auf 45,38 US-Dollar. Die Fluggesellschaft kämpft derzeit mit erheblichen Herausforderungen im Konsumverhalten: Nicht nur Privatreisende, sondern zunehmend auch Geschäftskunden zeigen sich zurückhaltender bei Reiseausgaben, was das Unternehmenswachstum spürbar bremst.

Umsatzprognose ebenfalls nach unten korrigiert

Die angespannte Lage spiegelt sich auch in der revidierten Umsatzerwartung wider. Anstatt des ursprünglich angestrebten Wachstums von sieben bis neun Prozent rechnet das Management nun lediglich mit einer Steigerung von drei bis vier Prozent im ersten Quartal. Auch die Gewinnmarge wurde nach unten angepasst - statt der bisher anvisierten sechs bis acht Prozent werden voraussichtlich nur noch vier bis fünf Prozent vom Erlös bei der Fluggesellschaft verbleiben. Trotz dieser besorgniserregenden Entwicklungen gibt sich die Unternehmensführung verhalten optimistisch. In einem Mediengespräch äußerte der Airline-Chef die Einschätzung, dass die aktuelle Nachfrageschwäche vermutlich nur vorübergehender Natur sei und nicht auf eine bevorstehende Rezession hindeute. Die kommenden Monate werden zeigen, ob sich diese Einschätzung bewahrheitet oder ob die Luftfahrtbranche vor größeren strukturellen Herausforderungen steht.

