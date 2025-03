FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Nach der jüngsten Talfahrt an den Aktienmärkten setzte am Morgen in Europa eine Gegenbewegung ein. Die als sicher geltenden Staatsanleihen waren weniger gefragt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,37 Prozent auf 127,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,86 Prozent.

"Äußerungen der Trump-Regierung, dass kurzfristig eine Wachstumsabschwächung toleriert wird, um die mittelfristigen Ziele für die Wirtschaft zu erreichen, haben die gegensätzlichen Ausschläge bei US-Aktien und US-Anleihen erhöht", schreiben Experten der Dekabank. Am Montag waren vor allem US-Technologiewerte stark unter Druck geraten. Von der hohen Verunsicherung profitierten vor allem US-Staatsanleihen.

Am Montag hatten die Anleihekurse in Deutschland noch zugelegt. Im Zuge der Schuldenpläne von Schwarz-Rot waren die Kurse in der vergangenen Woche deutlich gefallen und die Renditen gestiegen. Am Montag erklärten die Grünen jedoch, dass sie dem Paket so nicht zustimmen wollen. Sie zeigten sich aber verhandlungsbereit.

Im Dienstag werden im weiteren Handelsverlauf keine marktbewegenden Konjunkturdaten erwartet./jsl/jkr/stk