WIESBADEN (dpa-AFX) - Immer mehr Menschen in Deutschland kaufen ihre Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel im Internet. Im vergangenen Jahr gaben laut Statistischem Bundesamt 21 Prozent der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren an, Arzneimittel, Vitaminpräparate und andere Nahrungsergänzungsmittel online eingekauft zu haben. Im Jahr 2021 lag dieser Anteil noch bei 16 Prozent.

Frauen kaufen häufiger online als Männer



Bei den Online-Käufern liegt der Anteil der Frauen (24 Prozent) höher als der Anteil der Männer (17 Prozent). Besonders Menschen mittleren Alters kaufen den Angaben zufolge öfter Arznei- oder Nahrungsergänzungsmittel per Mausklick: 23 Prozent der 25- bis 64-Jährigen gaben an, solche Produkte über das Internet zu bestellen.

Deutlich geringer fiel dieser Anteil in den jüngeren und älteren Altersgruppen aus: Bei den 65- bis 74-Jährigen lag er bei 17 Prozent, bei den 16- bis 24-Jährigen bei lediglich 12 Prozent. Insgesamt gaben im vergangenen Jahr laut Bundesamt gut 83 Prozent der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren in Deutschland an, schon einmal Waren online bestellt zu haben./mba/DP/stk