Der Kursverlauf der Tesla-Aktie nimmt immer dramatischere Züge an. Gestern stürzte das Papier von Elon Musks Autobauer um weitere -15% in den Kurskeller. Innerhalb von nicht einmal drei Monaten hat sich der Börsenwert von Tesla mehr als halbiert. Wann könnte der Kurssturz zu Ende sein und können Anleger mit der Tesla-Aktie nun ein Schnäppchen machen? Eine lange Liste an Belastungsfaktoren Die Liste der aktuellen Belastungsfaktoren für die Tesla-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...