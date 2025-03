FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2320 (2160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 4800 (5075) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 210 (213) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3000 (3180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NICHOLS PRICE TARGET TO 1760 (1630) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS GLENCORE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 380 PENCE - CITIGROUP RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 510 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RESUMES ANGLO AMERICAN WITH 'NEUTRAL' - TARGET 2600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 5100 (5150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5400 (5000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2810) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3250 (3200) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3350 (2800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1178 (1176) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1178 (1176) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5100 (4400) PENCE - 'HOLD' - ODDO RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TO 'OUTPERFORM' (N) - PRICE TARGET 13000 (11000) PENCE - RBC RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1220 (1170) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 625 (630) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 375 (360) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 465 (355) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SEGRO PLC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 875 (985) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob