Anders als in den Vorjahren hat sich das Nettofondsvermögen aller offenen Immobilien-Spezialfonds im Jahr 2024 verringert. Darauf weist INTREAL in einem Zinskommentar hin und bezieht sich dabei auf Angaben der Deutschen Bundesbank. Gegenläufig entwickelten sich die Nettomittelzuflüsse. In einem Zinskommentar beleuchtet INTREAL anhand von Zahlen der Deutschen Bundesbank die Entwicklung der offenen Immobilien-Spezialfonds. Demnach ist das Nettofondsvermögen im Jahr 2024 gesunken. Nach 182,2 Mrd. Euro ...

