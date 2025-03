Windorf (ots) -Viele träumen von finanzieller Unabhängigkeit, wissen aber nicht, wie sie starten sollen. Lobna und Michael Schafhauser haben mit Copywriting genau das erreicht - und helfen heute anderen, denselben Weg zu gehen. In ihrem Programm lernen angehende und fortgeschrittene Werbetexter, wie sie planbar Kunden gewinnen und mit Worten verkaufen. Zu ihren erfolgreichen Teilnehmern gehören Stefanie Glauser und Nico Eferl, die heute von ihrem Copywriting-Business ortsunabhängig und finanziell frei leben können. Wie ihnen das gelungen ist und welche Hürden sie auf ihrem Weg zum Erfolg meistern mussten, erfahren Sie hier.Endlich der eigene Chef sein, ortsunabhängig arbeiten, keine lästigen Meetings und keine erdrückende Routine mehr - stattdessen ein attraktives Einkommen, das sich nach oben skalieren lässt, sei es als Haupteinnahmequelle oder als lukrativer Nebenerwerb. So malen sich unzählige Angestellte ihre Zukunft aus, während sie montagmorgens mit müden Gesichtern in überfüllten Zügen oder stockendem Verkehr auf dem Weg zur Arbeit sind. Sie träumen von Selbstständigkeit, finanzieller Freiheit und der Möglichkeit, ihr eigenes Business zu führen. Doch zwischen Wunsch und Realität liegt eine scheinbar unüberwindbare Kluft: Wo fängt man an? Welche Fähigkeiten braucht es? Wie gewinnt man Kunden? Die meisten scheitern somit letztendlich nicht an mangelndem Willen, sondern an fehlender Klarheit. Sie wissen, dass sie etwas ändern wollen - doch sie wissen nicht, wie. "Die meisten ahnen nicht einmal, wie viel Geld sie Monat für Monat liegen lassen - weil sie nicht wissen, was sie tun müssen und sich nicht an den richtigen Ansprechpartner wenden", erklärt Michael Schafhauser, erfahrener Copywriter und Ausbilder. "Am Ende bleiben sie in der Tretmühle gefangen, während andere längst ihre Freiheit genießen.""Ein einfacher und schwer unterschätzter Weg in die Selbstständigkeit ist das Copywriting. Und das beste: Jeder kann diese Fähigkeit erlernen", fügt Lobna Schafhauser hinzu, ebenfalls Copywriterin und Ausbilderin. In ihrem Ausbildungsprogramm der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH vermitteln sie ihren Teilnehmern von Grund auf die Kompetenzen, die es zum erfolgreichen Copywriting benötigt. Statt theoretischer Phrasen oder trockener Lehrbuchtexte setzen sie auf ein praxisnahes System, das sich direkt in Umsatz verwandelt. Die Teilnehmer lernen nicht nur, fesselnde Texte zu schreiben, sondern auch, wie sie sich als hochbezahlte Experten positionieren, automatisiert Kunden gewinnen und ein nachhaltiges Geschäft aufbauen. Egal, ob kompletter Neuling oder bereits aktiver Werbetexter - ihr Programm bietet maßgeschneiderte Lösungen für jedes Level. Während Einsteiger von Grund auf lernen, wie sie als Copywriter erfolgreich werden, erfahren Profis, wie sie sich von der Konkurrenz abheben und ihren Umsatz exponentiell steigern. Mehr als 800 Copywriter haben schon von der Expertise der beiden Geschäftsführer profitiert - unter ihnen das Paar Stefanie Glauser und Nico Eferl.Ortsunabhängig, selbstbestimmt, finanziell frei - Stefanie Glausers und Nico Eferls Weg ins Copywriting-BusinessBevor Stefanie Glauser und Nico Eferl zum Copywriting Master Systems von Lobna und Michael Schafhauser fanden, waren sie in ganz anderen Branchen tätig. Stefanie arbeitete zuvor bei Airbnb im Empfangsbereich, während Nico in der Immobilienentwicklung tätig war - er suchte und renovierte Immobilien, die er anschließend vermietete.Ihr Wunsch nach einem unabhängigen Lebensstil entstand durch ihre gemeinsame Leidenschaft für das Reisen. Regelmäßig nahmen sie sich bis zu fünf Monate Auszeit, um die Welt zu entdecken - doch dabei erkannten sie, dass sie ein Einkommen brauchten, das ihnen volle Freiheiten über Ort und Zeit ermöglichte. Ihre erste Idee - ein eigenes Hostel - scheiterte daran, dass es sie erneut an einen festen Standort gebunden hätte. Also suchten sie weiter nach Alternativen und stießen schließlich online auf das Copywriting Master System. Doch anfangs hatten sie Zweifel: Ist Copywriting wirklich lukrativ? Ist der Markt nicht längst übersättigt? Anstatt sich von diesen Fragen aufhalten zu lassen, wagten sie den Schritt und führten ein Erstgespräch mit Michael Schafhauser. "Stefanie war nach dem Gespräch bereits so motiviert, dass sie uns sofort anmeldete", erinnert sich Nico Eferl. Diese Entscheidung war der Startschuss für ihr neues Leben als ortsunabhängige Copywriter - voller Motivation und Entschlossenheit, sich eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen.Als Paar ins Copywriting starten - ja oder nein?Ein eigenes Business aufzubauen, ist bereits eine große Herausforderung - doch es als Paar zu tun, bringt noch einmal ganz eigene Dynamiken mit sich. Für Stefanie und Nico war es nicht nur ein beruflicher, sondern auch ein persönlicher Schritt. Einer der größten Vorteile für sie ist die Arbeitsteilung: Jeder bringt seine eigenen Stärken ein. Während der eine vielleicht besser in der Kundenkommunikation ist, glänzt der andere im kreativen Schreiben. So entsteht eine natürliche Balance, die den Workflow optimiert. Zudem fallen dadurch Entscheidungen schneller und oft durchdachter - schließlich gibt es zwei Perspektiven auf jedes Problem. Auch in Sachen Flexibilität profitieren beide enorm. Als Copywriter sind sie vollkommen orts- und zeitunabhängig, können gemeinsam arbeiten, reisen und ihr Business nach ihren Wünschen gestalten. Gerade für eine Beziehung kann das ein großer Gewinn sein: Statt an unterschiedliche Zeitpläne und Urlaubsanträge gebunden zu sein, gestalten sie ihr Leben frei.Krisen, Zweifel und große Erfolge - so eroberten Stefanie Glauser und Nico Eferl den Copywriting-MarktDer Einstieg ins Copywriting-Business verlief für Stefanie Glauser und Nico Eferl schneller als erwartet - nach den ersten kleineren Aufträgen folgten rasch größere Projekte, die ihnen halfen, in der Branche Fuß zu fassen. Innerhalb von nur sechs Monaten erreichten sie ihr erstes finanzielles Ziel von 10.000 Euro monatlich nur durch Copywriting. Trotz ihres Erfolgs gab es immer wieder Phasen der Unsicherheit. Es gab Wochen, in denen sich die Kundengewinnung schwieriger gestaltete und sie zweifelten, ob sie den richtigen Weg eingeschlagen hatten. Doch statt aufzugeben, nutzten sie diese Herausforderungen als Chance, ihre Strategien mit Unterstützung von Lobna und Michael Schafhauser zu überdenken und gezielt anzupassen.Dann gelang es ihnen schließlich, sich feste 12-Monats-Verträge zu sichern, die ihnen finanzielle Stabilität und eine langfristige Zusammenarbeit mit ihren Kunden ermöglichten. "Diese Verträge waren für uns ein Wendepunkt: Wir mussten von da an nicht mehr von Auftrag zu Auftrag denken, sondern konnten uns auf nachhaltiges Wachstum konzentrieren", berichtet Nico Eferl. Dabei waren sie auch immer wieder überrascht, wie hoch die Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden für gute Texte war. "Anfangs konnten wir kaum glauben, dass Unternehmen bereit sind, vierstellige Summen für einen einzigen Werbetext auszugeben", erinnert sich Stefanie Glauser. "Doch wir haben schnell erkannt: Copywriting ist nicht nur Schreiben - es ist Verkaufen mit Worten. Unternehmen, die das verstehen, sehen es als eine Investition, die ihnen oft ein Vielfaches an Umsatz bringt."Wie Copywriting das Leben von Stefanie Glauser und Nico Eferl verändert hatDank des Copywritings leben Stefanie Glauser und Nico Eferl heute genau den Lebensstil, den sie sich immer gewünscht haben: flexibel, ortsunabhängig und selbstbestimmt. Sie können von überall aus arbeiten und reisen weiterhin viel, ohne an einen festen Standort gebunden zu sein. Die Möglichkeit, sich ihre Zeit selbst einzuteilen, gibt ihnen eine Freiheit, die sie im klassischen Angestelltenverhältnis nie gehabt hätten. Ein entscheidender Faktor für ihren Erfolg war der regelmäßige Austausch mit anderen Copywritern aus dem Programm. "Die wöchentlichen Calls haben uns nicht nur geholfen, zahlreiche Herausforderungen zu meistern, sondern auch, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln", berichtet Nico Eferl. Zudem gaben die klar strukturierten Lerninhalte ihnen einen roten Faden, sodass sie nach dem Kurs keine offenen Fragen mehr hatten - stattdessen konnten sie sofort ihr neues Wissen umsetzen.Auf ihrem Weg zum Erfolg hat das Paar drei wichtige Learnings mitgenommen, die auch heute noch ihr Handeln beeinflussen. "Erstens: Der Markt ist riesig", berichtet Stefanie Glauser. "Es brauchen wirklich mehr Unternehmen Werbetexte, als wir jemals gedacht hätten. Zweitens ist die Struktur essenziell - denn jeder gute Text folgt festen Prinzipien. Und drittens: Die meiste Arbeit passiert vor dem Schreiben - durch gründliche Recherche und strategische Planung." Ihr wichtigster Rat? Nicht warten, sondern starten. "Viele Menschen zögern den Schritt in die Selbstständigkeit hinaus und suchen nach dem perfekten Moment - doch den gibt es nicht", betont Nico Eferl abschließend. "Der beste Zeitpunkt, um anzufangen, ist jetzt."Sie möchten ortsunabhängig arbeiten, zeitliche Freiheit genießen und mit überzeugenden Texten gutes Geld verdienen? Dann melden Sie sich bei Lobna und Michael Schafhauser (https://www.michaelschafhauser.com/) und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.Pressekontakt:Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbHLobna Schafhauser & Michael SchafhauserE-Mail: support@schafhauserconsulting.deWebseite: https://www.michaelschafhauser.com/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170944/5988285