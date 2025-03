Boomi, der führende Anbieter für intelligente Integration und Automatisierung, kündigte heute die Einführung von Boomi AI Studio an, einer sicheren KI-Verwaltungslösung, die es Unternehmen ermöglicht, KI-Agenten in großem Umfang zu entwerfen, zu steuern und zu koordinieren.

Da Unternehmen sich für agentenbasierte KI entscheiden, um die Automatisierung und Entscheidungsfindung voranzutreiben, stellt die rasche Verbreitung von KI-Agenten neue Herausforderungen für Sicherheit, Compliance und Interoperabilität dar. Laut Gartner werden "bis 2028 33 der Unternehmenssoftwareanwendungen mit agentenbasierter KI ausgestattet sein, gegenüber weniger als 1 2024, sodass 15 der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom getroffen werden können."1 Ohne eine zentralisierte Verwaltungslösung für alle KI-Agenten riskieren Unternehmen jedoch fragmentierte KI-Ökosysteme, betriebliche Ineffizienzen und regulatorische Risiken. Das neue Boomi AI Studio, das jetzt im Early Access verfügbar ist, bietet Unternehmen eine sichere, konforme und anbieterunabhängige Möglichkeit, einzigartige KI-Agenten zu entwerfen, zu orchestrieren, zu überwachen und zu optimieren unabhängig davon, ob sie auf Boomi oder Technologien von Drittanbietern basieren und bietet ein vollständiges KI-Agenten-Lebenszyklus-Management, um eine nahtlose Integration, Governance und Kontrolle im gesamten Unternehmen zu gewährleisten.

"Mit Boomi AI Studio bieten wir Unternehmen eine leistungsstarke und dennoch zugängliche Möglichkeit, KI-Agenten zu erstellen, zu überwachen und zu orchestrieren, wobei Vertrauen, Sicherheit und Governance im Mittelpunkt stehen", so Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Bis heute hat Boomi mehr als 25.000 KI-Agenten für Kunden bereitgestellt. Diese starke Marktakzeptanz unserer KI-Agenten unterstreicht nicht nur den echten Mehrwert, den sie bieten, sondern auch den Bedarf an einer Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, KI verantwortungsvoll zu nutzen und gleichzeitig Innovationen zu beschleunigen und transformative Ergebnisse zu erzielen."

"Da KI unsere Geschäftswelt neu gestaltet, wird ein effektives Management dieser Systeme unerlässlich. Boomi AI Studio bietet genau das, was Unternehmen benötigen, um KI in großem Maßstab zu nutzen umfassende Governance, nahtlose Orchestrierung und ein robustes Framework für die Integration von KI in allen Geschäftsbereichen", so Amit Sinha, Präsident und Mitbegründer von WorkSpan. "Mit der Lösung von Boomi können wir KI-Agenten in unserem gesamten Ökosystem sicher bereitstellen und überwachen, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Innovationen fördern und gleichzeitig die betriebliche Exzellenz aufrechterhalten."

Boomi AI Studio bietet eine vollständig integrierte Umgebung für die Gestaltung, Steuerung und Orchestrierung von KI-Agenten, einschließlich:

Agent Designer : Ermöglicht es Benutzern, KI-Agenten mithilfe intuitiver Vorlagen ohne Programmieraufwand zu erstellen und bereitzustellen, wobei sichergestellt wird, dass sie auf vertrauenswürdigen Unternehmensdaten mit integrierten Sicherheitsvorkehrungen basieren.

: Ermöglicht es Benutzern, KI-Agenten mithilfe intuitiver Vorlagen ohne Programmieraufwand zu erstellen und bereitzustellen, wobei sichergestellt wird, dass sie auf vertrauenswürdigen Unternehmensdaten mit integrierten Sicherheitsvorkehrungen basieren. Agent Control Tower : Bietet Unternehmen eine proaktive Überwachung und gewährleistet vollständige Transparenz und Kontrolle über Boomi-KI-Agenten und Agenten von Drittanbietern, beginnend mit Amazon Bedrock und darüber hinaus. Durch die Minderung von Sicherheits- und Compliance-Risiken können Unternehmen ihr KI-Ökosystem effizienter verwalten und registrierte Agenten in jeden Prozess integrieren, um die Hyperproduktivität zu steigern.

: Bietet Unternehmen eine proaktive Überwachung und gewährleistet vollständige Transparenz und Kontrolle über Boomi-KI-Agenten und Agenten von Drittanbietern, beginnend mit Amazon Bedrock und darüber hinaus. Durch die Minderung von Sicherheits- und Compliance-Risiken können Unternehmen ihr KI-Ökosystem effizienter verwalten und registrierte Agenten in jeden Prozess integrieren, um die Hyperproduktivität zu steigern. Agent Garden : Ein persönlicher, einheitlicher Bereich, in dem Benutzer mit ihren KI-Agenten in natürlicher Sprache interagieren können, um die Zusammenarbeit und Ausführung von KI-gesteuerten Aufgaben zu optimieren. Er umfasst das Design, das Testen, die Bereitstellung und die Tool-Entwicklung von KI-Agenten.

: Ein persönlicher, einheitlicher Bereich, in dem Benutzer mit ihren KI-Agenten in natürlicher Sprache interagieren können, um die Zusammenarbeit und Ausführung von KI-gesteuerten Aufgaben zu optimieren. Er umfasst das Design, das Testen, die Bereitstellung und die Tool-Entwicklung von KI-Agenten. Agent Marketplace: Der Agent Marketplace ist im Boomi Marketplace (ehemals Boomi Discover) angesiedelt und ist eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, um auf bewährte Standard- und anpassbare KI-Agenten von Boomi und vertrauenswürdigen KI-Partnern zuzugreifen und diese zu entdecken.

"Boomi schließt eine kritische Marktlücke und setzt einen Standard für die Verwaltung von KI-Agenten in großem Maßstab. Während sich viele Anbieter auf die Veröffentlichung neuer Agenten konzentrieren, stellen sich nur wenige der grundlegenden Herausforderung, diese Umgebungen effektiv zu verwalten, einzusetzen, zu kuratieren und zu optimieren", so Shawn Rogers, CEO von BARC US. "Der Aufstieg der agentenbasierten KI bietet erhebliche Möglichkeiten für Automatisierung und Effizienz, aber Unternehmen benötigen einen strukturierten Ansatz, um sicherzustellen, dass diese Agenten sicher, ethisch und effizient arbeiten. Um das Potenzial der KI-gesteuerten Automatisierung wirklich nutzen zu können, benötigen Unternehmen eine umfassende Lösung, die die notwendige Übersicht und Leitplanken bietet, um mit Zuversicht skalieren zu können."

Boomi nimmt ab sofort Bewerbungen für den frühzeitigen Zugang zu Boomi AI Studio entgegen. Eine begrenzte Anzahl von Organisationen wird für die Teilnahme an dieser Phase ausgewählt. Frühanwender erhalten praktischen Zugang zu bestehenden Funktionen und können gleichzeitig zukünftige Verbesserungen mitgestalten. Die allgemeine Verfügbarkeit wird im zweiten Quartal 2025 folgen, basierend auf Feedback und Iteration. Weitere Informationen zu Boomi AI Studio und die Möglichkeit, einen Zugang zu beantragen, finden Sie auf der Website von Boomi AI Studio.

Die Funktionen, die Funktionalität und die Verfügbarkeit von Boomi AI Studio können sich aufgrund der laufenden Entwicklung und des Feedbacks der Benutzer ändern. Diese Ankündigung stellt keine Verpflichtung dar, bestimmte zukünftige Funktionen bereitzustellen oder allgemeine Verfügbarkeitszeitpläne einzuhalten. Boomi gibt keine Garantien in Bezug auf die Leistung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder die fortgesetzte Verfügbarkeit bestimmter Funktionen.

1 Gartner, "Intelligent Agents in AI Really Can Work Alone. Here's How", von Tom Coshow, 1. Oktober 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Boomi

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Integration und Automatisierung, unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Automatisierung und Optimierung kritischer Prozesse, um Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen. Durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Funktionen verbindet die Boomi Enterprise Platform Systeme nahtlos und verwaltet Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung. Mit über 23.000 Kunden weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

