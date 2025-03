Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hängt am Dienstag etwas zwischen den zwei Realitäten dies- und jenseits des Atlantik. Während Anleger in den USA am gestrigen Montag angesichts wachsender Sorgen um die Wirtschaft zuhauf die Flucht ergriffen, entkoppeln sich die europäischen Indizes mehr und mehr von der Wall Street. Derweil erweist sich im SMI der Dividendenabschlag von Novartis als grösster Bremsklotz, während die defensiven Qualitäten den Leitindex ...

