London (www.fondscheck.de) - Im Februar setzte sich der positive Trend der vergangenen Monate fort: Anlegerinnen und Anleger investierten insgesamt 35,7 Milliarden US-Dollar in europäische ETFs, so Head of Index Equity und ETF Product Specialism bei Vanguard Europe.Während Aktien-ETFs mit 25,6 Milliarden US-Dollar erneut den größten Anteil ausgemacht hätten, hätten Anleihe-ETFs mit 9,3 Milliarden US-Dollar ihr Ergebnis gegenüber dem Vormonat mehr als verdoppeln können. Besonders gefragt seien ETFs auf Unternehmens- und Staatsanleihen gewesen. Dies zeige der aktuelle ETF-Marktbericht von Vanguard, der die wichtigsten Entwicklungen am europäischen ETF-Markt zusammenfasse. ...

