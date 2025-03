(mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit einem kräftigen Kurssprung haben es die Aktien von Redcare am Dienstag für 2025 ins Plus geschafft. Die Online-Apotheke hatte am Morgen Geschäftszahlen vorgelegt und auch für 2025 kräftiges Wachstum avisiert.

Daraufhin kletterten die Papiere um bis zu 18 Prozent auf 144,40 Euro - den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Damit setzten sie im Chart ein Ausrufezeichen hinter den laufenden Bodenbildungsversuch.

Warburg-Experte Michael Heider sieht die starken Ziele für 2025 im Rahmen hoher Markterwartungen. Redcare habe zwar nicht unbedingt positiv überrascht, allerdings dynamisches Wachstum bei steigender Profitabilität bestätigt.

Heiders Kollege Felix Dennl vom Bankhaus Metzler erinnerte in seiner ersten Reaktion daran, dass sich die Stimmung zuletzt eingetrübt habe. Einige Investoren hätten sogar das obere Ende der Zielspanne für die operative Ergebnismarge unter 2 Prozent befürchtet. Avisiert wurden vom Unternehmen nun aber 2 bis 2,5 Prozent Marge.

Im November waren die Papiere, getrieben auch von viel Hoffnung fürs Geschäft mit rezeptpflichten Medikamenten, bis auf 169 Euro gestiegen. Anschließend ging es aber wieder steil nach unten, wegen Furcht vor neuer Konkurrenz. So bereitet die Drogeriemarktkette dm eine Online-Apotheke vor. Verschreibungspflichtige Arzneimittel sollen aber nicht verkauft werden. Im hintergrund schwebt zudem das Damoklesschwert Amazon immer über der Aktie./ag/bek/mis