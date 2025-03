Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 13/25Dienstag, 25.03.Bitte neue Beginnzeiten beachten:18.45 Soldaten im KnastGewalt, Frust, SuchtGroßbritannien 202419.30 Soldaten im KnastHandys, Drill, DeserteureGroßbritannien 202420.15 Soldaten im KnastFreigang, Sex, FahnenfluchtGroßbritannien 202421.00 Knast in DeutschlandWiederholungstäterDeutschland 202421.45 Knast in DeutschlandStrafe, Liebe, HoffnungDeutschland 201622.45 Knast in DeutschlandSchuld, Reue, HeimwehDeutschland 201723.30 Knast in DeutschlandMehr als lebenslänglichDeutschland 20240.15 ZDF.reportageDrogen, Dreck und dunkle EckenSind unsere Städte sicher?Deutschland 2024(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5988445