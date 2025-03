Mainz (ots) -Von Palmsonntag bis zum Abschluss der Osterwoche am Weißen Sonntag sendet das ZDF mehrere Sendungen, die sich mit Christentum und Glaubensthemen beschäftigen: drei Gottesdienste, "Forum am Freitag" in ZDFinfo, die Feiertagsreportage "Leben ist mehr!" sowie die Feiertagsdokumentation "Kirche zu - was jetzt?".Den Auftakt an Palmsonntag, 13. April 2025, 9.30 Uhr, im ZDF macht der Katholische Gottesdienst "Am Ende ist Hoffnung" aus der Pfarrkirche St. Marien in Lüneburg, den Dechant Carsten Menges hält. Mit festlicher Liturgie, bewegender Musik und der ermutigenden Botschaft lädt er die Gemeinde ein, den Palmsonntag und den Beginn der Karwoche bewusst zu begehen."Jesus in Bibel und Koran"Für Christen ist Jesus der Sohn Gottes, für Muslime dagegen ein Prophet. Dennoch wird Jesus im Koran häufiger erwähnt als Mohammed. Dies zeigt die hohe Wertschätzung, die Jesus im Islam genießt. Im Gespräch mit der muslimischen Theologin Hamideh Mohagheghi und dem christlichen Theologen Wolfgang Reinbold spricht "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid über die Jesus-Traditionen in beiden Weltreligionen. Die Sendung "Sohn Gottes oder 'nur' ein Prophet? - Jesus in Bibel und Koran" ist an Karfreitag, 18. April 2025, 7.45 Uhr, in ZDFinfo zu sehen."Leben ist mehr!"Die ZDF-Feiertagsreportage "Leben ist mehr!" stellt ebenfalls an Karfreitag, um 13.15 Uhr, "Soul Food" - eine "Trauergruppe für junge Menschen" vor, die der Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg in Berlin anbietet. "An Karfreitag gedenken wir den Tod des Menschen Jesus und der Trauer um ihn. Wer jung ist und trauert, braucht Raum, Zeit und Gemeinschaft", so Pfarrer Michael Raddatz. Der Film von Nathalie Suthor ist am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar."Evangelischer Gottesdienst: Auferstehen"Am Ostersonntag, 31. März 2024, 9.30 Uhr, überträgt das ZDF den "Evangelischen Gottesdienst: Aufstehen" aus der Waldenserkirche in Palmbach. Pfarrerin Anne Helene Kratzert und ihre Gemeinde feiern die Auferstehung Jesu Christi. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Christoph Georgii an der Orgel und seinem Jazztrio."Kirche zu - was jetzt?""Kirche zu - was jetzt?" - dieser Frage geht die Feiertagsdokumentation an Ostermontag, 21. April 2025, 17.30 Uhr, im ZDF nach. Immer mehr Kirchen schließen, oft gegen den Willen ihrer Gemeinden. Doch was passiert mit den Menschen, die diese Orte geprägt haben? Der Film von Henrike Kolletzki zeigt Fallbeispiele in unterschiedlichen Orten Deutschlands, in denen sich Menschen für "ihre" Kirchen einsetzen und sie anders nutzen wollen. Die Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar."Der Apostel Thomas - ein Kritiker mit Vertrauen"Zum Abschluss der Osterwoche überträgt das ZDF am Weißen Sonntag, 27. April 2025, 9.30 Uhr, den Katholischen Gottesdienst "Der Apostel Thomas - ein Kritiker mit Vertrauen" aus der Gemeinde St. Gertrud in Düsseldorf-Eller. In seiner Predigt geht Pfarrer Joachim Decker auf den Apostel Thomas ein und zieht eine Parallele zu kritischen Menschen in der Gegenwart. auch er hat laut biblischer Überlieferung die Auferstehung angezweifelt, doch anders als viele heute habe er das Geheimnis ergründen wollen und sei drangeblieben.Die Gottesdienste werden mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu religiösen Sendungen im ZDF erreichen Sie Magda Huthmann, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de oder Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/religioesethemen) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenGottesdienste in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste)Forum am Freitag in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/kultur/forum-am-freitag)Leben ist mehr! in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/leben-ist-mehr)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5988473