Qualität, Diversifizierung und Gleichgewichtung bringen Outperformance Quantic Financial Solutions bietet mit dem Ossiam Barclays Quantic Global E ETF eine gute Möglichkeit zur Diversifizierung beim Einsatz von ETFs in professionellen Portfolien Gleichgewichtung als smarte Alternative, um Weltaktien zu investieren. ETFs haben sich längst als eine der beliebtesten Anlageformen etabliert. Mit wenigen Klicks kann man in hunderte oder gar tausende Aktien investieren und so eine breite Diversifikation erreichen - zumindest in der Theorie. Ein genauer Blick auf marktgewichtete Indizes wie den MSCI World zeigt jedoch, dass diese Diversifikation in der Praxis oft weniger ausgeprägt ist als angenommen, geht man von der Konzentration der Top Positionen aus. Hier setzt der Ossiam Barclays Quantic Global E ETF an, der durch seine gleichgewichtete und fundamental gerichtete Strategie gezielt Konzentrationsrisiken ausschließt und damit eine risikoadjustierte Outperformance erzielen konnte- Konzentrationsrisiko im MSCI World Handelbare Indices, die Weltaktien abdecken umfassen über 1.500 Aktien aus 23 Ländern und werden oft als Synonym für globale Diversifikation verwendet. Doch mehr als 70 % dieser Produkte entfallen auf US-Aktien, und innerhalb dieses US-Anteils dominieren die "Prächtigen Sieben" (Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta und Alphabet) mit einem Gewicht von über 35 %. Diese extreme Konzentration bedeutet, dass die Performance von Weltaktien stark von wenigen Tech-Giganten abhängt - und somit auch von deren Schwankungen und Risiken. Während der Hype um künstliche Intelligenz und Digitalisierung die Bewertungen dieser Unternehmen in die Höhe getrieben hat, stellt sich die Frage, ob das nachhaltige Wachstumsfaktoren sind. Sollte es zu einer Korrektur in diesem Segment kommen, hätte das erhebliche Auswirkungen auf alle Anleger, die stark in marktgewichtete Indizes investieren. Die Opportunität: Ossiam Barclays Quantic Global E ETF Im Gegensatz zu klassischen ETFs, die sich nach Marktkapitalisierung richten, verfolgt der Ossiam Barclays Quantic Global E ETF eine gleichgewichtete Strategie. Das bedeutet, dass die enthaltenen Titel unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung gleichmäßig gewichtet werden. Dadurch vermeidet der Fonds eine übermäßige Abhängigkeit von einzelnen Aktien und reduziert das Konzentrationsrisiko erheblich. Zusätzlich wählt der ETF Aktien auf Basis fundamentaler Kriterien aus und berücksichtigt das aktuell wahrscheinlichste makroökonomische Szenario. Dadurch werden Unternehmen bevorzugt, die in der jeweiligen Wirtschaftslage das größte Potenzial haben - anstatt einfach nur die größten und bekanntesten Firmen zu kaufen. Outperformance gegenüber Weltaktien Die gleichgewichtete Struktur und die selektive Titelauswahl haben dem Ossiam Barclays Quantic Global E ETF bereits eine bemerkenswerte Outperformance beschert. Während marktgewichtete Indizes stark von wenigen Tech-Giganten abhängig sind, profitiert der Quantic ETF von einer breiten Streuung über verschiedene Sektoren und Regionen und erzielt auf Einzeltitelebene weit höhere Gewinne als Produkte, die eine Marktkapitalisierung in der Gewichtung der Einzeltitel zugrunde legen. Die Performance spricht für sich: Der Index, auf den der ETF basiert konnte im bisherigen Jahresverlauf (YTD, 28.02.25) eine Performance von 4,14% erzielen, was eine Outperformance gegenüber des marktkapitalisierten Weltindex um über 2% darstellt. Gegenüber gleichgewichteten Weltaktien zeigt der Index seit Bestehen (4.9.2019) eine Outperformance von über 27%. Bildschirmfoto 2025-03-11 um 12.46.20 Stand: 28.02.2025Quelle: Cyberfinancials.com Besonders in Phasen, in denen sich die "Prächtigen Sieben" schwächer entwickeln, zeigt der ETF seine Stärke. Denn während klassische ETFs dann oft aufgrund der starken Gewichtung in diesen Titeln unterdurchschnittlich abschneiden, bietet die gleichgewichtete Strategie eine diversifizierte Rendite mit geringerem Klumpenrisiko. Fazit: Mehr Diversifikation, weniger Klumpenrisiko Für Anleger, die eine echte globale Diversifikation suchen und sich nicht ausschließlich auf wenige Mega-Caps verlassen möchten, kann der Ossiam Barclays Quantic Global E ETF eine attraktive darstellen. Seine gleichgewichtete Struktur reduziert Klumpenrisiken, verbessert die Streuung und erhöht damit die langfristige Stabilität des Portfolios. In einer Zeit, in der viele ETFs nach Marktkapitalisierung gewichtet sind und somit oft unbewusst große Risiken eingehen, bietet der Quantic ETF eine smarte Alternative, die Diversifikation und Nachhaltigkeit mit überzeugender Performance verbindet. Eine Beimischung in das Portfolio kann also sowohl das Risiko senken als auch die Renditechancen verbessern - ein echter Mehrwert für langfristige Anleger. Bildschirmfoto 2025-03-11 um 12.46.42 Stand: 28.02.2025Quelle: Quantic Financial Solutions Factsheet Risiken: Aktienrisiko: Die Erfahrung hat gezeigt, dass Aktien starken Kursschwankungen und damit auch dem Risiko von Kursrückgängen unterliegen. > Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, mindert sich der Wert des Fondsvermögens. > Derivatrisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. > Nachhaltigkeitsrisiko: Der ETF unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung 2019/2088 [Artikel 2 Absatz 22] durch ökologische, soziale oder Governance-Ereignisse oder -Bedingungen, die, falls sie eintreten, eine tatsächliche oder potenzielle erhebliche negative Auswirkung auf den Wert der Anlage haben könnten. Disclaimer: Die vorstehenden Einschätzungen sind die des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können von den Ansichten anderer Personen/Teams bei Quantic Financial Solutions abweichen. Die Bezugnahme auf einzelne Wertpapiere stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers, einer Anlagestrategie oder eines Marktsektors dar und sollten nicht als gewinnbringend angesehen werden. Quantic Financial Solutions, die mit ihrem verbundenen Berater oder ihre Mitarbeiter haben möglicherweise eine Position in den genannten Wertpapieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Performance-Angaben beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste, aber keine wiederkehrenden Gebühren oder sonstigen Ausgaben des Fonds. Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen oder fallen. Es kann daher sein, dass Sie nicht die gesamte investierte Summe zurückerhalten. Die Informationen in diesem Artikel stellen keine Anlageberatung dar. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich vergangene Trends fortsetzen oder Prognosen eintreten. Marketing-Anzeige. Foto Sonja Mazanec Sonja Mazanec ist bei Quantic Financial Solutions als Head of Liquid Assets tätig. Ihr Aufgabenbereich umfasst u.a. die Entwicklung und Implementierung von Investmentstrategien und Portfoliooptimierung im liquiden Bereich. Frau Mazanec verfügt über umfassende Erfahrung im Investmentbereich. Sie war als quantitative Analystin, sowie als Fondsmanagerin für Emerging Markets Anleihen bei der Erste Group tätig und wechselte dann in die Welt der Single-Family-Offices, wo sie Erfahrung mit liquiden und illiquiden Investments, sowohl auf Fondsebene als auch im Bereich der Direktinvestments sammeln konnte.



