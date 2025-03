Barsbüttel (ots) -Direkt vor den Toren Hamburgs formiert sich ein neuer Herausforderer in der Getränkebranche. Der regionale Getränkehändler "Getränkeheld", tritt unter neuer Führung gegen die Branchengrößen wie Flaschenpost, sowie Lieferdienste wie Flink & Co. an - mit klarem Fokus auf Gewerbekunden.Während viele Wettbewerber ihre Lieferstrukturen auf den Massenmarkt ausrichten, setzt Getränkeheld konsequent auf maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, Gastronomie und Veranstalter. "Unser Ziel ist es, die beste Getränkeversorgung für Gewerbekunden anzubieten - schneller, flexibler und mit besseren Konditionen als die großen Anbieter", heißt es aus Unternehmenskreisen.Massiver Ausbau und neues Lager mit Drive-in für GewerbekundenDie Expansion des Unternehmens ist unübersehbar. In unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort entsteht derzeit ein neues, hochmodernes Lager mit über 1.500 m² Fläche, das bis Sommer 2025 fertiggestellt sein soll. Ein besonderes Highlight: Ein Drive-in für Gewerbekunden, der die Abholung von Bestellungen noch effizienter gestaltet."Unsere Kunden sollen nicht lange warten oder sich mit umständlichen Bestellprozessen herumschlagen müssen. Der Drive-in ermöglicht es, Ware blitzschnell zu laden und weiterzufahren - genau das, was Unternehmen brauchen", erklärt die neue Geschäftsführung.Digitalisierung: Online-Shop & schneller B2B-LieferserviceNeben dem Ausbau der Lagerlogistik investiert Getränkeheld stark in die Digitalisierung. Der neue B2B-Onlineshop ermöglicht es Unternehmen, Getränke bequem zu bestellen - ob für den täglichen Betrieb, Großveranstaltungen oder Bürobestände. Ein besonderes Highlight wird die B2B-Smartphone-App für Gewerbkunden, welche sich gerade in Entwicklung befindet.Zusätzlich punktet das Unternehmen mit einem spezialisierten Lieferservice für Gewerbekunden, der selbst kleinere Mengen schnell und zuverlässig direkt an den Standort bringt. Mindestbestellwerte oder lange Wartezeiten? Fehlanzeige! Getränkeheld setzt auf maximale Flexibilität und Service.Ein Herausforderer mit klarer VisionMit diesen Neuerungen positioniert sich Getränkeheld als ernstzunehmender Herausforderer in der Getränkebranche - und zeigt, dass auch ein regionaler Händler den Platzhirschen Konkurrenz machen kann. Die Kombination aus regionaler Nähe, starkem Service, attraktiven Preisen und digitaler Bestellabwicklung macht das Unternehmen zu einer echten Alternative für Gewerbekunden in und um Hamburg.Pressekontakt:Getränkeheld GmbHIndustriestr. 822885 BarsbüttelRedaktioneller Ansprechpartnerin:Sarah SchmidtKontakt:040 - 210 40 34 2sarah@getraenkeheld.comOriginal-Content von: Getränkeheld GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178958/5988491