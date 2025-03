DJ PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources erweitert bedeutende Silberzone

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Toronto (pta/11.03.2025/13:00) - Eloro Resources erweitert bedeutende Silberzone und durchschneidet 151,47 g Ag/t auf 135 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 309 m mit einem Gehalt von 90,92 g Ag/t bei den jüngsten Definitionsbohrungen in der Lagerstätte Iska Iska, Department Potosi, Bolivien

* Der hochgradige obige Abschnitt von Bohrloch DSB-75 enthält 962,23 g Ag/t auf 9,75 m innerhalb einer breiteren Zone von 34,50 m mit einem Gehalt von 440,09 g Ag/t; dies entspricht dem bisher höchstgradigen Ag-Abschnitt aller Bohrungen auf Iska Iska. * Loch DSB-75 wurde 200 m nordwestlich des zuvor gemeldeten Lochs DSB-68 gebohrt. Dabei wurden auf 122,03 m ein Gehalt von 126,10 g Ag/t entdeckt; innerhalb eines breiteren Abschnitts ergab sich über 289,13 m ein Gehalt von 66,90 g Ag/t, was darauf hindeutet, dass diese hochgradige Silbermineralisierung wahrscheinlich recht umfangreich ist. * Mit der Ausweitung der Definitionsbohrungen auf weitere Gebiete im Gebiet Santa Barbara hat die Häufigkeit der hochgradigen Silberwerte von über 50 g Ag/t deutlich zugenommen, was die Bedeutung bestätigt, Infill-Bohrungen in engeren Abständen durchzuführen, um eine genauere Schätzung des Gehalts zu erhalten. * Sämtliche Infill-Bohrungen bestätigen, dass Gebiete mit niedriggradigen Mineralisierungen tatsächlich höhere und umfangreichere Grade aufweisen, die deutlich größer sind, als wie sie im aktuellen Mineralressourcenmodell angegeben werden.

Toronto, Kanada, 11 März 2025 - Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus seinem Definitions-Diamantbohrprogramm im potenziellen Santa-Barbara-Startergrubengebiet im Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska im Department Potosi im Südwesten Boliviens . bekannt zu geben. Bis dato wurden 5.799,4 m in elf Diamantbohrungen niedergebracht. Um größere und repräsentativere Kernproben zu erhalten, wurden in den meisten Löchern dieses Programms die PQ-Kerngröße verwendet.

Bohrloch DSB-75 durchteufte den höchstgradigen und längsten Silberabschnitt, der bisher im Rahmen des Definitionsbohrprogramms im potenziellen Startgrubengebiet bei Santa Barbara entdeckt wurde. Über 135 m (von 174,00 m bis 309,00 m) wurde ein Gehalt von 151,47 g Ag/t durchteuft, innerhalb eines breiteren 309 m (von 174,00 m bis 483,00 m) langen Abschnitts ein Gehalt von 90,92 g Ag/t.

Der hochgradige Abschnitt in Bohrloch DSB-75 enthält 962,23 g Ag/t auf 9,75 m innerhalb einer breiteren Zone von 34,50 m mit einem Gehalt von 440,09 g Ag/t. Dies ist der höchstgradige Ag-Abschnitt, der bisher bei Bohrungen auf Iska Iska erzielt wurde. Kanalproben entlang des Stollens Santa Barbara (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 13. April 2021) ergaben 165 g Ag/t auf 166 m Länge, einschließlich 446 g Ag/t auf 56,19 m. Dieser hochgradige Abschnitt im Stollen Santa Barbara umfasst zwei außergewöhnliche Abschnitte mit 1.024 g Ag/t auf 8,11 m und 870 g Ag/t auf 12,3 m, was darauf hindeutet, dass bei Iska Iska das Potenzial für weitere hochgradige Silbervorkommen vorhanden ist.

Bohrloch DSB-75 ist das sechste Definitionsbohrloch, das im Rahmen des aktuellen Programms in der polymetallischen Ag-Zn-Pb-Domäne im potenziellen Santa-Barbara-Startergrubengebiet abgeschlossen und 200 m nordwestlich des zuvor gemeldeten Bohrlochs DSB-68 (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 26. November 2024) niedergebracht wurde. Dieses Bohrloch hatte auf 122,03 m eine hochgradige Silberzone von mit einem Gehalt von 126,10 g Ag/t und innerhalb eines breiteren Abschnitts von 289,13 m mit einem Gehalt 66,90 g Ag/t durchteuft.

Abbildung 1 ist eine 3D-Zeichnung, die die Verteilung von hochgradigem Ag im Gebiet der potenziellen Startgrube Santa Barbara zeigt. Werte in Bohrlöchern von 50 g Ag/t bis 100 g Ag/t sind in Rot dargestellt, Werte über 100 g Ag/t in Lila. Der Wiederaufladbarkeitsplan auf einer Meereshöhe von 3.900 m zeigt die große epithermale mit hoher Wiederaufladbarkeit Ag-Zn-Pb-Domäne im Süd-Südosten und die Sn-Ag-Domäne mit geringer Wiederaufladbarkeit aus tertiärer Intrusionsbrekzie (TIB) im Nordwesten (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 23. Januar 2025 für weitere Informationen zu diesen wichtigen Zielen). Da die Definitionsbohrungen ausgeweitet wurden, um mehr Gebiete abzudecken, hat die Dichte der hochgradigen Silberwerte von über 50 g Ag/t erheblich zugenommen; dies zeigt, wie wichtig es ist, Bohrungen in engeren Abständen durchzuführe, um zeigt eine genauere Schätzung der Grade zu erhalten.

Ein weiterer Beleg für diese Schlussfolgerung sind die Ergebnisse der metallurgischen Großversuche an einer 6,3 Tonnen schweren PQ-Bohrkern-Sammelprobe, die repräsentativ für den höhergradigen polymetallischen (Ag-Zn-Pb) Bereich ist. Der berechnete Kopfgehalt in der Sammelprobe war mit 91 g Ag/t deutlich höher als der gewichtete Durchschnittsgehalt der ursprünglichen Zwillingsbohrung mit 31 g Ag/t, was darauf hindeutet, dass der durchschnittliche Silbergehalt in den ursprünglichen Zwillingsbohrungen wahrscheinlich deutlich zu niedrig angegeben wurde (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 23. Januar 2024).

"Es ist zwingend erforderlich, dass das Unternehmen mit weiteren Infill- und Step-Out-Diamantbohrungen in diesen neu definierten hochgradigen Metallzonen sowohl im Zinn- als auch im polymetallischen Silberbereich vorankommt. Diese Ergebnisse sollten den potenziellen wirtschaftlichen Wert in der nächsten Phase der PEA-Studie erheblich steigern", sagte Tom Larsen, CEO von Eloro Resources.

Dr. Osvaldo Arce, P. Geo., Eloro Executive VP Latin American Operations, sagte: "Bohrloch DSB-75 durchteufte bedeutende Ag-Gehalte, einschließlich einer neuen hochgradigen Blindstruktur (962,23 g/t Silber auf 9,75 Metern), die eine breite und angereicherte Zone der Silbermineralisierung bei Santa Barbara definiert, was - zusammen mit der hochgradigen Zinn- und Polymetallmineralisierung - das Potenzial für die Entdeckung größerer mineralisierter Volumina mit weiteren angereicherten Blindstrukturen nahelegt. Die Definitionsbohrkampagne liefert weiterhin eine konsistente hochgradige Silber-Zinn-Polymetall-Mineralisierung und bestätigt die Kontinuität der hochgradigen Silber- und Zinnmineralisierung, die sich über die hinaus Grenzen unserer aktuellen Mineralressource erstreckt. Im Zuge der Infill-Bohrungen wandeln wir vormals niedriggradige Mineralisierungen konsequent in größere, definierte Silber-Zinn-Polymetall-Mineralisierungszonen um, deren Gehalte höher und deren Abschnittsbreiten deutlich größer sind als jene der aktuellen Mineralressource."

Dr. Osvaldo Arce fuhr fort: "Iska Iska definiert sowohl ein großes epithermales Silbersystem als auch ein neu entdecktes porphyrisches Zinnsystem, das alle Merkmale einer großen Gruppe von hydrothermalen Mineralienlagerstätten aufweist, die als bolivianische polymetallische Lagerstätten (BPD) bekannt sind und traditionell den größten Teil des Mineralienreichtums Boliviens geliefert haben. Bei diesen BPD handelt es sich um große, intrusiv-vulkanische, sulfiddominierte polymetallische Adersysteme, die sich in einer Tiefe von 0,5 bis 2,0 km bilden. Zu den BPD-Lagerstätten gehören die weltgrößte historische Hartgesteins-Silbermine in Cerro Rico de Potosi und die weltgrößte Zinnmine in Llallagua (Siglo XX - Catavi). Wir sind der Ansicht, dass sich bei Iska Iska um eine porphyrisch-epithermale Übergangslagerstätte handelt, die eine enorme Chance bietet, eine bedeutende Lagerstätte zu entwickeln, die sich in diese Weltklasse-Gruppe einreihen kann."

Qualifizierte Person ("QP")

Dr. Bill Pearson, P.Geo., Eloros Executive Vice President, Exploration, und eine qualifizierte Person ("QP") im Sinne von National Instrument ("NI") 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Pearson, der über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der weltweiten Bergbauexploration, -erschließung und -produktion verfügt, einschließlich umfangreicher Arbeiten in Südamerika, leitet das gesamte technische Programm und arbeitet eng mit Dr. Osvaldo Arce zusammen, P.Geo. Executive Vice President für Lateinamerika bei Eloro und General Manager der bolivianischen Tochtergesellschaft von Eloro, Minera Tupiza S.R.L., und QP im Sinne von NI 43-101, der alle Feldarbeiten bei Iska Iska überwacht hat.

Eloro beauftragte sowohl ALS als auch AHK mit der Analyse der Bohrkerne, beides große, international akkreditierte Labors. Die an ALS gesendeten Bohrproben wurden sowohl in der Aufbereitungsanlage von ALS Bolivia Ltda in Oruro, Bolivien, als auch in der von AHK betriebenen Aufbereitungsanlage in Tupiza aufbereitet und zur Analyse an das Hauptlabor von ALS Global in Lima gesendet. Eloro wendet ein dem Industriestandard entsprechendes QA/QC-Programm an, bei dem Standards, Leerproben und Duplikate in jede analysierte Probencharge eingefügt und ausgewählte Kontrollproben an ein separates akkreditiertes Labor geschickt werden.

Die an die gesendeten Bohrkernproben AHK-Labors wurden in einer von AHK in Tupiza eingerichteten und verwalteten Aufbereitungsanlage aufbereitet und die Pulps an das AHK-Labor in Lima, Peru, gesendet. Kontrollproben zwischen ALS und AHK werden regelmäßig als QA/QC-Kontrolle durchgeführt. AHK verwendet die gleichen Analyseprotokolle wie ALS und die gleichen QA/QC-Protokolle.

Über Iska Iska

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 11, 2025 08:00 ET (12:00 GMT)